Tomás Boy convoca a Chofis López y a Molina

A pesar de que aún no se sabe si Jesús Molina o Eduardo López podrán jugar ante el Atlas, en el Clásico Tapatío, el Jefe Tomás Boy decidió concentrarlos para tener a un grupo mucho más unido.

Los descartados son los lesionados, Hiram Mier y Michael Pérez, este último a pesar de que parecía estar listo para salir al menos a la banca.

La Chofis no juega desde los 16 minutos que tuvo en la Jornada 6 contra Necaxa ya que salió lastimado y apenas se recuperó.

Con Molina hay problemas musculares, pero el capitán rojiblanco no se quiere perder el partido y será hasta las horas previas al cotejo cuando se defina si juega o no.