Tomas Gunnarson y su lucha por la igualdad

Tomas Gunnarson, es un periodista y fotógrafo que desde 2012 ha iniciado una campaña de concientización sobre los estereotipos de género dentro de los medios de comunicación. Con media docena de exhibiciones fotográficas, ha explorado temas como el género, las normas, la identidad, y cómo las imágenes pueden cambiar las estructuras de poder y nuestras ideas acerca de la feminidad, la masculinidad y la normalidad.

“Empecé a trabajar como fotógrafo en varias revistas cuando tenía 19 años y comencé a darme cuenta que todas las revistas para las que colaboraba trabajaban con ideas bastantes sexistas detrás de sí, no importando que fueran de tecnología, de música o de moda, mostraban a mujeres que eran utilizadas como objeto sexual y a hombres siempre aparentando ser poderosos y rudos. Y yo alimentaba esas conductas con mi trabajo, me di cuenta que no fomentaba un trato igualitario con la gente a través de mi cámara. Ahí noté que yo también era parte del problema y tenía que hacer algo al respecto”, comentó el fotógrafo, en entrevista con Crónica.

Sin duda existen algunas diferencias entre la perspectiva de género que se tiene en Latinoamérica y especialmente en México a la que normalmente se percibe en Europa, Thomas está consciente de que su discurso tiene que adaptarse para que la intención de su mensaje sea lo más clara posible.

“Las normas y estereotipos son un poco distintos en todo el mundo del mundo. Por ejemplo, hace dos semanas estuve en China y en una de las fotos de mi exhibición hay un niño de cinco años que está usando vestido y jugando con muñecas, cuando algunos fotógrafos chinos la vieron escuche decir a uno “Primero me mató antes dejar usar a mi hijo un vestido”, así que los mensajes pueden ser más poderosos en algunos lugares más que en otros. Estoy recolectando algunas revistas y algunos periódicos locales para tener más en claro los conceptos de género que permean aquí en la Ciudad de México”, expresó.

El taller impartido por Thomas Gundderson es apenas uno de los primeros esfuerzos que la embajada de Suecia en México está realizando para generar un cambio en la perspectiva de género aquí en la ciudad, valiéndose del arte para hacer eco sobre una situación que afecta gravemente nuestra realidad.

“El arte es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano, en primera porque te pone en los zapatos del otro: la literatura, el cine, la fotografía misma te cuentan historias a través de las cuales puedes vivir una realidad distinta. El buen arte le enseña a la gente cosas contrarias a los estereotipos, retratos verdaderamente humanos que hacen que la gente se refleje así mismo en los otros, ese pequeño momento es quizá algo que podemos llamar libertad”, finalizó.