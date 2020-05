Tomás Ruiz regresa a la actuación “desenfrenado”

Tomás Ruiz egresó de la Licenciatura en Bellas Artes en Actuación de la Universidad del Sur de California en 2015. Desde entonces ha participado en exitosas series como Diablo Guardián e Ingobernable.

Sin embargo el trabajo con actor no parecía tener la exposición que él esperaba así que comenzó una maestría de negocios en el ITAM, hasta que una segunda oportunidad tocó su puerta, cortesía de del producto argentino Diego Martínez-Ulanosky, quien se encuentra a cargo de la producción de Netflix, Desenfrenadas.

“Me había rendido de la actuación, ya no la tenía como mi misión principal y cuando llegó la invitación para adicionar ya no tenía esperanza. No preparé las líneas ni la escena, solo estaba lleno de mucha sorpresa. Pasé por la calle donde se grabó Roma, me estacioné frente a la casa y no sé si fue superstición pero funcionó, porque logré conectar de inmediato con el personaje”, explicó Ruiz a Crónica.

Actualmente, el actor interpreta a Juanpi en la serie Desenfrenadas; un niño rico que vive con Rocío (Bárbara López) y con su suegro (Fernando Changerotti). Una vez que Rocío se va de viaje a Puerto Escondido su mundo se derrumba y va en busca de ella.

“Juanpi es un personaje bastante interesante para mí, porque me conecté por otro lado del que la gente lo ve. Como actor pretendo enfocar a mis personajes desde otra perspectiva porque cuando hice el casting nunca me puse a investigar el actuar de los ‘mirreyes’ ni nada por el estilo, no me guíe por la imitación, hice algo completamente genuino, así fue como conecté con Juanpi y su relación con Rocío, lo cual disfruté muchísimo”, destacó.

“Vamos a jugárnosla, vamos a hacerlo como una familia, con todos los que estaban trabajando y espero que con todo el amor que lo hicimos lo pueda sentir cada espectador”, agregó.

Sin embargo, su trabajo en actuación no termina ahí y Desenfrenadas solo significa el inicio de una fructífera temporada laboral para el actor: “Gringa es un proyecto contrastante y diferente a Desenfrenadas. Es sobre una americana que tiene pérdidas y grandes cambios en su vida, los cuales la conducen a abandonar Estados Unidos y emigrar a México. Maneja un poco de ironías políticas que hemos estado viviendo últimamente a raíz de divisiones que ha hecho la misma gente y la película plantea qué tan reales son estas diferencias bajo la hipótesis de lo que pasaría si la moneda se volteara”, compartió.

“Mi personaje nace de un gringo que está en la preparatoria y es el líder del equipo de americano, el típico galán que es un bullying (acosador) junto con su novia (Gala Montes). Este proyecto es una gran oportunidad porque después de cuatro años en el conservatorio en Los Ángeles, estudiando para poder interpretar personajes americanos, por fin y por primera vez lo puedo hacer, va a ser un proyecto muy bonito en el que se va a mostrar la variedad étnica”, adelantó.