Torneos de beneficio en cuatro clubes distintos

DRIVER. En beneficio de la construcción de Viviendas Dignas se realizará el Segundo Torneo Breck de Golf en el Club de Golf Malinalco, situado en ­Joquicingo, muy cerca de Chalma, Estado de México.

MADERA TRES. El evento se jugará el próximo 18 de octubre, bajo el formato ago-gó de parejas con hándicap y el donativo de inscripción, que es muy económico, incluye green fee, kit de bienvenida, desayuno, comida de premiación, bebidas y además, comprobante deducible de impuestos.

MADERA CINCO. Atractivos premios al hoyo en uno. En el hoyo 4 un reloj oris; hoyo 8 un carrito de golf; hoyo 11 una membresía Pichilingue Acapulco por cinco años y en el hoyo 17 una dotación por un año de cerveza. Premios a los mejores oyeses. Inscripciones con Lidia Reyes al 5683-9701.

HIERRO SIETE. La Escuela de Golf Las Maravillas, en ­Chietla, Puebla celebrará el 19 de octubre un torneo a beneficio de los niños de First Tee México Las Maravillas, con premios al hole in one, tales como un carrito de golf en el hoyo 1; en el 9 un reloj oris; en el 10 una membresía Pichilingue Acapulco y en el 18, un reloj tag heuer, con atractivos premios a los oyeses. El sistema de juego será por parejas a la mejor bola con el 80 por ciento de hándicap registrado en la Federación Mexicana de Golf. Inscripciones con Lidia Reyes al 55 6194-9519.

HIERRO NUEVE. En el Club de Golf Los Encinos se llevará a cabo el Tercer Abierto de Golf “Midas Shriners Open” de Hospitales Shiners, el próximo 21 de octubre, donde habrá para el hole in one en el hoyo 2 una motocicleta Harley Davidson street 500; en el 4 una dotación de cerveza por un año; en el 6 un carrito de golf; hoyo 14 un reloj raymond weil y en el hoyo 16, una membresía familiar para cinco personas por cinco años con valor de 17,500 dólares en Pichilingue Acapulco.

APPROACH. El sistema de juego será en foursome ago-gó con hándicap y premios a los mejores oyeses, drive de precisión y de distancia. Inscripciones con Lidia Reyes al 55-6194-95-19.

PUTT. En el Club de Golf La Hacienda habrá un torneo con causa en apoyo y desarrollo sustentable de comunidades rurales en Oaxaca. Se jugará también el 21 de octubre con premios al hoyo en uno, como una camioneta Hyundai Tucson 2019; relojes Nivada y una bicicleta eléctrica Pedego. El sistema de juego será ago-gó de parejas con el 80 por ciento del hándicap registrado. Informes e inscripciones en 55 5294-4552. Y recuerda: Se puede ser caballero sin ser golfista, pero no se puede ser golfista sin ser un caballero.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

jegove22x@hotmail.com