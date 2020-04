Toshirō Mifune: La leyenda del samurái zapoteca

Toshirō Mifune: La leyenda del samur谩i zapoteca

“¿Cómo se prepara para sus personajes? ¿Debe ser difícil meterse en la piel de un ser de otra época?”, preguntó un torpe periodista al actor japonés Toshirō Mifune, durante la fase final del rodaje de la aclamada cinta Los siete samuráis (era 1954). El entrevistador estaba notablemente nervioso por platicar con alguien a quien no conocía. Lo más destacado de esta entrevista, que con el tiempo pasó a la historia, fueron las respuestas del actor.

“Yo provengo de una estirpe de samuráis que se remonta a la era Edo, mantenemos nuestras tradiciones y nos sentimos realmente orgullosos de ello. Sólo tengo que pensar en alguno de mis antepasados y ser él”, le dijo Mifune, quien, en aquel legendario filme de Akira Kurosawa, da vida a Kikuchiyo. Para ese entonces llevaba meses en el personaje.

En aquella charla Mifune dio muestra de lo pasional que era encarnando personajes. Especialmente se le conoce por sus personajes de samuráis que le dio desde guerreros caballerosos como Miyamoto Musashi (Samurai, Samurai 2 y Samurai 3), generales astutos como Rokurota Makabe (La fortaleza escondida), hasta aventureros como Sanjuro (Yojimbo, Sanjuro) y ronins rudos y cómicos como Kikuchiyo (Los siete samuráis)… Con el tiempo se convirtió en el actor más famoso en la historia de Japón. Este 1 de abril se cumplen 100 años de su natalicio.

El actor nació en 1920, en Qingdao, China, y entre los cinco y los diecinueve años vivió en Dalian. Su padre era propietario de una tienda fotográfica, y el propio Mifune, se familiarizó con las técnicas del negocio. A propósito de su juventud en Dalian, en una entrevista para una revista, Mifune comentó:

“Era una ciudad limpia, rodeada de luz, con un ambiente algo cosmopolita. (…) Ese rasgo de mi persona que hace que me digan que soy un ‘asesino de extranjeros’ quizá venga de la época que pasé allí. Yo nunca he sentido complejos hacia los extranjeros”, explicó el actor, quien a los 19 años viajó a Japón para enrolarse en la aviación del Ejército Imperial Japonés, formando parte de la unidad de fotografía aérea.

“La fotografía me salvó en la guerra”

Permaneció en el ejército durante los siguientes seis años, hasta el fin de la Guerra. Gracias a las enseñanzas de su padre en la rama de la fotografía, se ganó el aprecio de la armada y con ello un lugar de menos riesgo: “Por eso mi vida se salvó de la guerra. Estuve con la fuerza aérea en Manchuria, pero mi trabajo era enseñar a los pilotos. No era un soldado de infantería, trabajé en una torre de control aéreo”, dijo en una entrevista con una revista japonesa.

Una de sus memorias más presentes es de los últimos días de la guerra, cuando fue asignado a una base de entrenamiento para escuadrones suicidas en Kyūshū, y se encargó de entrenar a jóvenes reclutas. Su trabajo era entrenar a los jóvenes para enviarlos a una muerte segura, pero antes de su misión los hacía comer sukiyaki (cazuela de carne, verduras y otros ingredientes), y les exhortaba a no gritar vivas al emperador en sus últimos momentos de vida, sino a gritar llamando a su madre.

Mifune era el que tomaba la última fotografía de los jóvenes, que se usaba en los funerales familiares. Por muchos años cargó con la culpa de enviar a la muerte a jóvenes durante la guerra. Contó que un día se lo explicó a sus hijos, mientras rompía en llanto y les decía que aquella fue “una matanza sin beneficios”.

Del ejército al cine

Siendo fotógrafo del ejército conoció a un camarógrafo de películas que trabajaba para los Estudios Toho de Japón, conocidos por producir la famosa saga de Godzilla: “Después de la guerra busqué a mi amigo y le pregunté si podía ser también un camarógrafo”, dijo. Así llegó al cine, queriendo ser un asistente de cámara, pero eran tiempos en que la compañía estuvo en huelga la mayor parte de los tres años que siguieron a su entrada, así que muchos de sus actores estelares se fueron, necesarios para levantar proyectos: “Mis amigos presentaron mi curriculum y una fotografía, para pedir trabajo como actor, sin que yo supiera”.

Lo llamaron, era 1946, para hacer pruebas en el proyecto Caras nuevas, la aceptó a regañadientes. Quien lo descubrió fue el director Kajiro Yamamoto, quien lo puso en una lista de reserva para futuros proyectos, hasta que lo llamaron para La cumbre nevada (1947), de Taniguchi Senkichi, donde tuvo su primer protagónico. A ese le siguieron, Shin baka jidai [Zen] y Shin baka jidai [Go], del mismo director, el mismo año. Pero aún faltaban los proyectos que lo pondrían en la historia.

La audición que marcó el destino

Aquella primera audición no solo fue su entrada al cine, sino a la historia. “Un juez me dijo que me riera”, recordó Mifune en una charla con el periodista Gerald Peary, de Chicago Tribune, que le realizó en 1986, en el marco del Festival Internacional de Cine de Montreal. “Le respondí, por qué debería reírme si nada es gracioso”, respondió en su recuerdo. Luego tocó turno a otro juez: “Entonces te puedes enojar”, y le respondió “¿por qué me debería enojar?”.

La audición fue tan incómoda y Mifune les había provocado tanto disgusto a los jueces que lo echaron de la prueba. Pero una actriz llamada Takamine Hideka, quien había sido testigo del suceso, corrió al otro lado de los estudios para contárselo a otro director. Por la tarde, de ese día este director lo llamó para otra prueba: “Me hicieron las mismas preguntas tontas, así que les dije a todos cada palabra grosera que encontré”, dijo Mifune.

Aquel director, estaba siendo testigo de una frenética furia, incluso dijo que esa audición había sido el espectáculo más aterrador que había visto. Tras su actuación, Mifune se sentó exhausto y dirigió una ominosa mirada al jurado. Acababa de darse una de las conexiones creativas más importantes del cine. Aquel director de la segunda audición era Akira Kurosawa:

“Un joven se tambaleaba por la habitación, en un frenesí violento. Era tan aterrador como ver una bestia salvaje herida o tratando de soltarse. Encontré a este joven extrañamente atractivo. Fue sobre todo la velocidad con la que se expresó lo que me pareció asombroso”, así lo describió el mismo Kurosawa, en su autobiografía.

La mancuerna que cambió la historia del cine japonés

El primer trabajo en el que Akira Kurosawa dirigió a Toshirō Mifune fue en El ángel ebrio (1948). Fue el primero de 16 películas que hicieron juntos, entre las que destacan Rashōmon (1950) y Los siete samuráis (1954), las cuales recibieron grandes elogios internacionalmente y convirtieron a ambos hombres en estrellas a nivel mundial, entre los que destacan el León de Oro de la Mostra de Venecia y el Oscar a la Mejor Película Extranjera para Rashōmon.

Aquel logro fue tan extraño para su país, que pasó desapercibido: “Rashōmon fue un fracaso en Japón”, dice Mifune. “No teníamos idea de que se había enviado a Venecia. Kurosawa no fue al festival, yo tampoco. Y casi nadie en casa sabía que había ganado el gran premio. Había un pequeño artículo en un periódico japonés, eso fue todo”, agregó.

En 1952, Mifune actuó para otro maestro de cine, Kenzi Mizoguchi, consideró a mis muchos críticos de cine modernos como el mejor director japonés de todos. Para The Life of Oharu, Mifune recuerda a Mizoguchi diciendo el primer día: “Sr. Mifune, ha hecho películas con Kurosawa durante años. No hay nada que pueda instruirle. Haga lo que considere correcto”.

Lo que hicieron después también fue un puñado de obras maestras: Vivo con temor (1955), Trono de sangre (1960), Yojimbo (1961), Cielo e infierno (1963) y Barba Roja (1964).

“Mifune poseía una clase de talento que no había encontrado anteriormente en el mundo del cine japonés. Consistía, sobre todo, de la velocidad con la que se expresaba así mismo; era sorprendente. El actor japonés promedio hubiera necesitado diez pies de película para lograr mostrar una impresión, un sentimiento; Mifune solo necesitaba tres”, dijo Kurosawa, sobre él.

“La rapidez de sus movimientos era tal que en una sola acción expresaba lo que le tomaba a los actores ordinarios tres movimientos para expresar. El proyectaba todo hacia delante de una forma directa y con gran determinación, poseía el más agudo sentido del timing que haya visto jamás en un actor japonés. Y, además de su rapidez, poseía una sorprendentemente fina sensibilidad”, agregó.

Sin embargo, por otro lado, la búsqueda de la perfección por parte de Kurosawa comenzó a crearle una gran cantidad de estrés a Mifune, hasta el punto de que hay testigos que cuentan sobre Mifune gritando ebrio, en plena noche, “¡Ese imbécil de Kurosawa!”.

Mifune declaró haber temido por su vida durante el rodaje de Trono de sangre (1957), cuando le lanzaron varias flechas reales a corta distancia. Y sin embargo el actor no redujo ni un solo día sus esfuerzos por llegar a las cotas de perfección que Kurosawa exigía. Con Barba Roja (1965) la colaboración entre ambos llegó a su fin.

El zapoteco que antes fue samurái

“Yo quería internacionalizar nuestro cine”, dijo el aclamado cineasta mexicano Ismael Rodríguez, en una entrevista para el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), hecha por Alfonso Morales e incluída en el proyecto Memorias de nuestro cine, que citó en uno de sus textos el crítico Rafael Aviña.

“En ese entonces, estaba buscando una historia costumbrista. Fui a ver a Juan Rulfo, quien acababa de vender los derechos de El llano en llamas. Entonces, me trajo una novela llamada La mayordomía, de Rogelio Barriga Rivas, y me pareció sensacional. Hablé con él e hice muchas modificaciones. La historia descansaba más en la mujer y me pareció más interesante la personalidad del hombre desconfiado: Ánimas Trujano”, agregó el cineasta.

“Fui a Japón a buscar a Toshiro Mifune. Me dijeron que lo tenían en exclusiva con una compañía. Le mandé un escrito y me respondió en español la señora Isa Araiza, que estaba allá. Ella me escribió: ‘Si vienes, tal vez te lo presten. A él lo ven como el Clark Gable (un actor clásico del cine estadunidense) del Japón’”, continuó el texto en el que se lanza a la aventura a reclutar a Mifune. Lo consiguió.

“Cuando fuimos a recibirlo al aeropuerto empezó a recitarme sus diálogos en castellano aprendidos de memoria, con un acento horrible y además llevaba puesto su kimono. Nos aguantábamos la risa Gabriel Figueroa, yo y todos, por la manera en que pronunciaba en español, pero nos daba perfecto el movimiento de diálogos”, añade la anécdota. La solución fue llamar a Narciso Busquets, actor de doblaje que prestó su voz a Emilio El Indio Fernández en La cucaracha.

Así, el aclamado actor, cruzó continentes para protagonizar Ánimas Trujano (1961), la historia de un indio macho, borracho y apostador que busca a toda costa lograr el respeto de su pueblo. Su fijación lo lleva a un largo recorrido de frustración, pleito y engaño para finalmente toparse de frente consigo mismo, o se logra ver a sí mismo a través de los ojos de los otros. El filme se convirtió en el segundo largometraje en la historia en ser nominado al Oscar, a la Mejor Película Extranjera.

El ocaso del samurai del cine

En la época en la que Mifune se encontraba debutando en el extranjero, el cine japonés se encontraba en crisis. La popularidad de la televisión iba restando dividendos a la gran pantalla. Tōhō se vio obligada a cerrar su estudio Kinuta, en Setagaya. Aconsejaron a Mifune que empezara una productora él mismo, si quería hacer películas.

En 1984, tras 21 años y 13 películas, Mifune Productions abandonó la producción de películas. El actor tenía 64 años. Se encontraba ya algo debilitado, pero seguían llegándole ofertas de trabajo. Aparecía él solo en el lugar de rodaje, tanto en Japón como en el extranjero, sin agentes ni ayudantes. La gente del mundo del cine que veía al famoso actor llevando sus propias maletas le pedía que al menos usara un chófer, pero él siempre contestaba que, mientras pudiera moverse por sí mismo, no quería ser una molestia para otros.

Sin embargo en 1990, mientras rodaba La sombra del lobo, de Jacques Dorfmann, en Alaska, Mifune enfermó y su salud comenzó a empeorar. Además de los problemas físicos, también empezó a perder la memoria y a mostrar otros síntomas de la edad.

En 1993, Mifune acude al funeral de su amigo y director Ishihiro Honda. Allí se reencuentra con Kurosawa, terminando así con una enemistad que había durado casi tres décadas. El 24 de diciembre de 1997, Mifune murió en un hospital de Tokio en el que se hallaba ingresado, a los 77 años de edad.

La causa de la muerte fue un fallo múltiple de órganos. Quizá debido a las sobrecargas a las que llevaba sometiendo a su cuerpo durante años tenía dos arterias coronarias bloqueadas, y varios órganos internos, como el hígado y los pulmones, estaban dejando de funcionar. Había usado toda la energía de su cuerpo y alma para realizar su trabajo, y así llegaba a su fin.

Nueve meses más tarde Kurosawa también abandonaba este mundo a los 88 años. La causa de la muerte fue un derrame cerebral. Así perdía el cine japonés, en menos de un año, a dos de sus más grandes figuras.

ijsm