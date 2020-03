Tottenham reduce 20% los salarios, pero no a sus futbolistas

“Tomamos la difícil decisión, con el fin de proteger los empleos, de reducir la remuneración de los 550 directores y empleados (que no juegan) para abril y mayo en un 20 por ciento.”, explicó el titular del Tottenham.

Ante la pandemia del COVID-19 y la detención del futbol en todo el mundo, el Tottenham del futbol inglés determinó reducir el 20% del sueldo a 500 trabajadores del club durante los meses de abril y mayo, pero no a sus futbolistas, informó su presidente Daniel Levy.

La crisis económica ocasionada por la pandemia en el balompié mundial, ha traído consecuencias a diversos equipos, como el Brcelona que redujo la percepción de sus jugadores en 70%, sin embargo los Hotspurs decidieron respetar íntegro el ingreso de sus jugadores.

“Todos tendremos que trabajar juntos para garantizar que el impacto de esta crisis no perjudique la estabilidad futura del club”, expresó Levy.

Al no haber fecha definida para reanudar la Premier League, la incertidumbre aumenta ya que no existen ingresos por taquilla, ni consumo en los estadios, además de que la liga inglesa debe de aportar a las televisoras un mínimo de partidos para cumplir con su contrato, además de que los patrocinadores dejan de ganar dinero, por no exhibir sus marcas de manera masiva.

ijsm