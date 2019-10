Trabajar 16 horas diarias es “Como si hiciéramos dos sexenios en uno” : AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hace falta su reelección, pues trabajando 16 horas diarias, en lugar de ocho, “es como si hiciéramos dos sexenios en uno”.

Sostuvo que en 2024 quedarán sentadas las bases de un verdadero cambio en México y muy difícilmente otro gobierno lo podrá cambiar: “va a estar difícil, va a estar cañón, como dicen los jóvenes”.

Durante su diálogo con pueblos indígenas en la comunidad de Punta Chueca, Sonora, López Obrador parafraseó a Francisco I. Madero y dijo que su administración saciará el hambre y la sed de justicia del pueblo mexicano poco a poco, de manera organizada y con mucho trabajo, no de ocho horas diarias, sino de 16.

“Trabajamos 16 horas y usamos 8 para descansar, si así lo hacemos nos va a rendir el tiempo, y no va hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme, no. Yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección.

“Voy a llegar si el pueblo quiere hasta el 24, pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es como si hiciéramos dos sexenios en uno, y van aquedar sentadas las bases para que haya un verdadero cambio”, señaló.

En el acto, el Presidente defendió una vez más la decisión de cancelar el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y liberarlo, con el fin de evitar la muerte de civiles inocentes.

“Se tomó una decisión correcta, el gabinete de seguridad, y yo respaldé esa decisión, porque era preferible dejar en libertad a un presunto delincuente que poner en riesgo la vida de mucha gente”, dijo.

Afirmó que los conservadores, quienes fracasaron poniendo en práctica una estrategia de exterminio y uso de violencia, querían que el actual gobierno actuara de la misma manera.

“Le preguntaron a uno estos conservadores qué hubiera hecho en una circunstancia así, estaba criticándonos, y contestó de que él se hubiera atrincherado, ¡imagínense!, qué es eso, de que iba a mantener la guerra, ¿saben cómo le llamaban antes si había muchos muertos, civiles nocentes, daños colaterales. ¡Nada de ésos ya!, aunque no les guste a estos fifís, a estos conservadores”, remarcó.

También destacó la riqueza cultural de México, y afirmó que la gente está de acuerdo con su política de “primero los pobres”.

“Qué gran riqueza cultural tiene nuestro país, y estamos aquí para expresarles nuestro compromiso de apoyar de manera especial, de manera preferente a la gente humilde, a la gente pobre, a los pueblos indígenas de México.

“Vamos a atender a todos, vamos a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, esto lo apoya la mayoría de los mexicanos. Porque nuestro pueblo es muy humano y aunque pertenezcan a otras culturas, aunque sean mestizos, la mayoría de los mexicanos, apoyan el que se le dé preferencia a las comunidades indígenas, un aplauso por la solidaridad verdadera de todos los mexicanos”.