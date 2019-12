Trabajaremos para entregar mejores cuentas, promete Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que a un año de su gestión ha cumplido una buena parte de los compromisos que se planteó, aunque debe trabajar mucho más para entregar mejores cuentas.

Entrevistada tras inaugurar el poste número 13 mil 694 con Wifi gratuito, afirmó que a pesar de que recibió una ciudad con graves problemas en un año de gobierno hay logros, entre los más importantes los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

Asimismo el mejoramiento de espacios públicos, la conectividad a Internet gratuita en éstos como parte de la estrategia de atención a las causas de la delincuencia y para que los jóvenes tengan acceso a la educación, cultura y deporte.

“Hay varios pendientes, evidentemente, (pero) hemos cumplido una buena parte de los compromisos", dijo al insistir que se recibió una ciudad con muchísimos problemas “y no sólo pusimos orden sino logramos varias acciones que nos propusimos”.

Adelantó que este último mes del año y en enero hará una serie de inauguraciones de parques, espacios públicos y otras acciones de conectividad y utilización de la tecnología digital para poder acceder a derechos en la ciudad.

“Es el primer año y tenemos que trabajar todavía mucho más para poder entregar una ciudad en mejores condiciones, nos debemos a la ciudadanía. Yo estoy contenta del trabajo que hemos hecho, pero obviamente nos falta muchísimo más”, sostuvo.

Sobre el tema de seguridad dijo que en este primer año de gobierno se han reducido algunos delitos, pero existe una cifra negra grande en el robo en transporte público y transeúntes.

“Yo no lo vería como suficientes o no, me parece que es un tema que la ciudadanía está demandando, es una exigencia”, respondió a pregunta expresa si lo realizado en el tema de seguridad es suficiente e insistió: “estamos trabajando muy duro para poder entregar todavía mejores cuentas”.

El 7 de diciembre presentará un informe ante sus invitados del primer año de Gobierno al frente de la Ciudad de México en el Teatro "Esperanza Iris" en el Centro Histórico.