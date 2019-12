“Trabajo duro”, constante del discurso de Premios Nobel en más de un siglo

La revista Plos One hizo un análisis de 218 discursos de los galardonados en las áreas científicas en los últimos 117 años. De 20 mujeres galardonadas, sólo existen 8 discursos

"Pienso que el efecto principal del Premio Nobel en ciencia en general es indirecto; su influencia en la imagen pública de la ciencia probablemente cuenta más que su función como incentivo para el logro científico. La atención reiterada durante décadas a los premios y los galardonados en la prensa pública, a sus grandes logros y a la ceremonia en honor a ellos, anuncia al público que grandes cosas están despertando en la ciencia, cosas dignas de admiración pública y apoyo público”, escribe la socióloga de la ciencia Harriet Zuckerman, en su libro Élite científica.

Un pulso para comprender lo anterior se encuentra en las palabras y discursos pronunciados por los ganadores del Nobel en Ciencias (física, medicina, química y fisiología), que fueron objeto del estudio “Da una oportunidad a la ciencia y la paz: Discursos de los premios Nobel en ciencias, 1901-2018, publicado en la revista Plos One, que analiza 218 discursos pronunciados por premios Nobel a lo largo de los últimos 117 años, buscando temas clave o en común.

“Los discursos públicos de los galardonados durante las festividades del Nobel tienen un interés significativo, en particular los discursos pronunciados en el banquete. Si bien las conferencias públicas se centran más en los aspectos técnicos de la investigación, los discursos de banquetes ofrecen varias ideas sobre las imágenes de la ciencia y la profesión científica que los científicos Nobel transmiten implícita o explícitamente a la audiencia”, refiere al artículo.

“Dante describe mejor este espíritu de codicia colectiva por el descubrimiento, más que por el poder y la lucha, en las palabras de Ulises navegando hacia el límite de la Tierra, los Pilares de Hércules: (“por ignorancia brutal no se hizo tu temple; fuiste hecho hombre a seguir después del conocimiento y la excelencia ”, son las palabras del Nobel en Física 1984 Carlo Rubbia, citando a La Divina Comedia, con el que el artículo ilustra uno de los tópicos constantes en los discursos analizados: la exaltación de la ciencia como profesión.

El artículo añade que la ciencia a menudo se describe como una profesión que requiere gran dedicación y sacrificio, incluso enfatiza que el término “trabajo” se usa ampliamente para describir el compromiso de los investigadores.

“Cuando comenzamos a trabajar en el LED azul en la década de 1980, nos dijeron una y otra vez que lo que estábamos tratando de hacer era imposible. Aun así, perseveramos, trabajando duro durante muchas horas y años para desarrollar esta nueva tecnología”: Shuji Nakamura, Nobel de Física 2014.

El texto refiere además que si bien las pautas originales establecidas en el testamento del fundador, Alfred Nobel, —sobre que el Premio Nobel debería recompensar a aquellos “que han conferido el mayor beneficio a la humanidad”— tiene énfasis en los discursos de los galardonados durante la primera mitad del siglo XX, su relevancia disminuye “claramente” durante las últimas décadas, particularmente en física y (más recientemente) química.

MÁS ASPECTOS RELEVANTES. Por otra parte, el artículo apunta que entre las dos guerras mundiales, “país” y “nación” fueron palabras muy evocadas por los galardonados, según el análisis cuantitativo; sin embargo, a un nivel más profundo, este estudio revela que esos términos fueron utilizados realmente para presentar un terreno donde las posturas nacionalistas y los conflictos entre las naciones podrían encontrar un espacio de cooperación.

Además, después de la Segunda Guerra Mundial y su trágico epílogo, una nueva dimensión se suma a la discusión política de la ciencia: su responsabilidad. En palabras de los galardonados, la ciencia se describe cada vez más, en lugar de ser una fuerza positiva para la humanidad per se como una fuerza que debe entenderse en todas sus implicaciones potenciales y utilizarse con cuidado.

Por varias razones, algunos galardonados no viajaron para recoger su premio en Estocolmo (por ejemplo, por razones de salud, durante tiempos de guerra o simplemente porque no pudieron viajar) y, por lo tanto, su discurso de banquete no está disponible. Pero quizá la muestra de representación más limitada es la de las científicas Nobel:

“Durante la historia del Premio Nobel, sólo 20 mujeres han sido premiadas en las ciencias (3.3 por ciento del total) y sólo hay ocho discursos de mujeres disponibles (3.7 por ciento del número total de discursos)”.