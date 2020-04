Traigo presión de joven; estoy bien de salud: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que pese a ser hipertenso, su salud está en buen estado, en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 que ha afectado a miles de personas en todo el mundo.

“Acerca de mi salud estoy bien, no tengo ningún problema, como saben soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica constantemente, me tomo la presión y traigo presión como de joven. Estoy bien de salud”, afirmó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal detalló que está tomando los cuidados necesarios para no contagiarse, ya que tiene que estar al frente del país y a diario sostiene reuniones con el gabinete para delinear las acciones de su gobierno para combatir el coronavirus.

“Me cuido, lo que nos están recomendando a todos, no es un cuidado especial, porque si no, no podría trabajar, tengo reuniones diarias, a veces dos al día por lo del coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones. Atendiendo todo”, comentó.