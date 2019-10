Tras actos violentos, gobierno de Ecuador lleva su sede a Guayaquil

Tras los saqueos y actos de violencia que han ocurrido en Ecuador durante estos días, el presidente Lenín Moreno anunció que decidió trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.

Aseguró que dicha decisión la tomó de acuerdo con las atribuciones constitucionales que le competen. "Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad".

En un mensaje en cadena nacional, el mandatario ecuatoriano llamó a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero, luego de las manifestaciones violentas en esa nación, que buscan, dijo, desestabilizar el país.

Indicó que la vandalización en calles de esa nación "tienen una intención política organizada" que pretende "romper el orden constituido y el orden democrático".

En su mensaje acusó al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de la actual crisis que hay en Ecuador.

"El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización", señalo Moreno.

Lenín Moreno calificó de "intento de golpe de Estado" y de "atentado a la democracia" los que sucede en ese país sudamericano; además agradeció a las fuerzas armadas y la Policía Nacional por defender las instituciones, y aseveró que quienes cometen esos actos "tendrán que someterse a la ley".

"No voy a dar marcha atrás, porque lo correcto no tiene matices", subrayó el mandatario, quien subrayó que la eliminación a los subsidios a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos de los contrabandistas cientos de millones de dólares.

