Tras éxito en los Globos de Oro, 1917 destrona a Star Wars

La película sobre la Primera Guerra Mundial, 1917, del director Sam Mendes se ubicó como la cinta más taquillera del fin de semana en Estados Unidos, al superar a Star Wars: El ascenso de Skywalker.

El filme —que cuenta la historia de dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman), quienes deberán cruzar la línea enemiga para entregar un mensaje que detendrá un ataque mortal a miles de soldados— generó ingresos por 39.22 millones de dólares en su debut.

En el extranjero, el filme que se llevó dos Globos de Oro a Mejor Película y Mejor Director, obtuvo 21.20 millones de dólares, para un total global de 60.42 millones.

De acuerdo con Box Office, la última entrega de la franquicia de Star Wars dirigida por J. J. Abrams sumó otros 15.05 millones de dólares a su acumulado de 478.16 millones de dólares, mientras que a nivel internacional tiene 511.40 millones, para un total de 989.56 millones en todo el mundo.

La tercera entrega del fantástico mundo de Jumanji dirigida por Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 14 millones de dólares durante este fin de semana para un total de 257.12 millones desde su estreno el pasado 13 de diciembre en cuatro mil 227 salas de cine.

El filme Socias en guerra (Like a boss), en el que la actriz mexicana Salma Hayek se convierte en una pelirroja magnate de la industria de los cosméticos, debutó en el cuarto puesto con ingresos de 10 millones de dólares.

En tanto que Buscando justicia (Just mercy) de Destin Daniel Cretton se colocó en el quinto sitio con 10 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición en cuatro salas de cine de Estados Unidos.

Los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana son: Mujercitas (Little women) dirigido por Greta Gerwig; Amenaza en lo profundo (Underwater), de William Eubank; Frozen 2, de Jennifer Lee y Chris Buck; Entre secretos y navajas (Knives out), de Rian Johnson; y Espías a escondidas (Spies in disguise), de Troy Quane y Nick Bruno.