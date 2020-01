Tras fracaso de venta en el extranjero, el avión presidencial regresa a México

Como “pináculo de la aviación empresarial en el mundo”, “aeronave más emblemática del continente” y “orgullo de la nación” es promocionado el avión presidencial tras anunciarse su próximo regreso a México, pues fracasó el proceso de venta desde el extranjero, coordinado por la Oficina de Transparencia de Naciones Unidas.

El Boeing 787 fue adquirido en el periodo de transición de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mediante un crédito financiado por Banobras; el precio inicial fue de 218 millones de dólares (alrededor de dos mil 900 millones de pesos) más intereses. Hasta el cierre de 2019 se destinó a la deuda mil 833 millones y aún quedan pendientes de pago —hasta 2027— otros dos mil 724 millones, para un total de 4 mil 557 millones de pesos.

Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, el llamado TP-01 fue enviado a Victorville, Estados Unidos, para su mantenimiento y preservación, la cual ha costado hasta ahora 28 millones de pesos y contando… porque su proceso de certificación está pendiente, así como la revisión de 79 componentes mayores. Se pagan cuatro mil dólares (80 mil pesos) cada siete días para mantenerlo en posición operativa o ferry flight. En México, la conservación estará a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, pero en el caso de turbinas y componentes mayores, deberá trasladarse otra vez a la Unión Americana.

De 42 potenciales compradores, sólo 12 mostraron interés y de éstos, seis presentaron posturas económicas y sólo dos por arriba del valor de avalúo, el cual es de 130 millones de dólares, es decir, se ha devaluado en un 40 por ciento. Al final, los interesados no consiguieron financiamiento y las ofertas quedaron en papel.

De ahí el anunciado retorno a nuestro país, dónde se continuará promoviendo… Para ello, se formuló ya un folleto promocional, en el cual sobresalen frases como: “Para poder disfrutar de una experiencia de viaje reservada hasta ahora a jefes de estado” y “Capacidad VIP incomparable de 80 pasajeros”.

Se enfoca en capturar el interés de empresarios: “Transporte su marca en una potencia global”… La idea, dijo AMLO, es solicitarles ayuda para “reparar el daño”.

Cuenta, detalla el cuadernillo, con suite presidencial, oficina privada, sala de juntas, recámara con cama king-size, regadera, caminadora, internet de alta velocidad, asientos con pantalla digital personal, sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para pasajeros y suite privada de telecomunicaciones.

“Si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo, es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con Banobras y el resultado de esta operación liberaría del presupuesto alrededor de dos mil 724, que es el remanente”, explicó Jorge Mendoza, director de Banobras.

Se le ha ofrecido al gobierno de Donald Trump, a cambio de pago en especie: ambulancias y equipo médico, pero tampoco ha habido respuesta…

OTRA DE LAS OCURRENCIAS DEL PRESIDENTE: PAN Y PRI. Senadores del PAN y PRI afirmaron que el regreso del avión presidencial a México es otra de las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque difícilmente se le encontrará comprador en el país. El vicecoordinador de la bancada panista, Julen Rementeria detalló que esta decisión del presidente desnuda por completo las propuestas de la Cuarta Transformación.

“Lo que hace es ocurrencia tras ocurrencia, el Tren Maya, el aeropuerto, el corredor Transístmico, el Insabi, el mismo avión, si en Estados Unidos, en California donde lo tenían, que según nos contaron era el lugar ideal para la venta, ¿alguien cree posible que en México va a tener realmente comprador más rápido?, claro que no”, punzó.

Consideró que el primer mandatario gastó doble, pues además de pagar millones de pesos en el almacenamiento de la aeronave en un hangar de California, en México se gastó en boletos de avión para el Presidente y la comitiva que lo acompaña en sus giras de trabajo por todo el país.

“Es la muestra de que las ocurrencias no funcionan y hoy tenemos que reconocer los mexicanos y decirle al Presidente que se equivocó, el avión está ahí, que lo use”, indicó

Recordó que de entrada el avión ni siquiera es del gobierno mexicano sino que está en copropiedad pues aún no se termina de pagar.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, anunció que se tramitará una solicitud de información para saber cuánto el presidente López Obrador ha gastado en boletos de avión para sus giras por el interior del país. “Vamos a hacer una solicitud de información para saber cuánto se ha gastado esta administración federal en todas las giras del presidente, en boletos de avión, en transporte, en llantas ponchadas, que a lo mejor son una farsa”.

En tanto el senador del PRI, Mario Zamora, también consideró que el regreso del avión es un buen ejemplo de que a pesar de las buenas intenciones, el gobierno está tomando malas decisiones. (Alejandro Páez)

Respetó la decisión del primer mandatario de no usar la aeronave; no obstante, pidió que escuche a los especialistas antes de tomar decisiones, pues el almacenar el avión en California, no sirvió de nada, más que para gastar recursos.

OPULENCIA. En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal reconoció que el mantenimiento de la aeronave generó un costo de 30 millones de pesos y justificó que será una cifra menor a lo que se recuperará una vez que sea vendido y lo que el gobierno aún adeuda por su compra en el pasado.​

​“Esta cantidad también es menor a la depreciación que la aeronave hubiese experimentado de haber seguido activa”, recalcó ante la lluvia de críticas. Aseguró que la aeronave adquirida en 2012 tuvo un costo de 218 millones de dólares pues se le adaptaron espacios y acabados lujosos.