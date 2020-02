Traslados de menores al MP, hizo temblar a m谩s de uno

Traslados de menores al MP, hizo temblar a más de uno

Una tremenda polvareda se levantó ahora que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que si los padres de familia no recogen a sus hijos luego de 20 minutos de la hora de salida serán llevados al Ministerio Público; la medida, que ya forma parte del protocolo de actuación de las escuelas públicas, lejos de dar seguridad a los papás, les generó pánico. De eso se dio cuenta la señora Sheinbaum quien tuvo que retomar el tema y explicar que la medida ya se viene realizando y que lo único nuevo es que en vez de trasladar a la Fiscalía del Menor, ubicada en la colonia Doctores a un alumno que no fue recogido, puede ser llevado a cualquier MP cercano al colegio. Además, dejó en claro que no todos los menores serán llevados a las agencias, sino casos excepcionales. Algo que seguramente dejo más tranquilos a los papás retardados.

La excentricidad de Layda

Vaya lío en el que se ha metido la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ahora que se le ocurrió introducir a una mascota, si es que se le puede llamar así a un auténtico cachorro de tigre, al edificio delegacional, desde donde despacha todos los días. Según su equipo de trabajo, el tigre no es propiedad de la morenista, sino de una asociación pro animal que hace dos semanas, según la justificación de los funcionarios ligados a Layda, llevó al cachorro a las oficinas para realizar unos trámites. Por su puesto que nadie le creyó, y más si su misma gente asegura que la exsenadora tiene gustos excéntricos y salvajes. Sean peras o manzanas, quien difundió el hecho en redes sociales fue el exdiputado Fernando Zárate, quien calificó la actuación de la señora Layda como un absoluto abuso de poder y exceso. Ojala que no se le ocurra llevar un elefante a la morenistas, porque ese si de plano no cabe. Lo que sí habría que preguntarnos es que si la alcaldesa atiende el changarro o se pone a cuidar animalitos.

Pónganse a trabajar

Los que saben, aunque sea un poquito de Derecho y de Leyes, le mandan un mensaje a Claudia Sheinbaum y a su fiscal Ernestina Godoy: En lugar de culpar sólo a los jueces de dejar libres a los malosos, el gobierno de la 4-T debería exigir más profesionalismo a sus funcionarios para que hagan bien el trabajo de acusación... Y es que temen que otra vez El Lunares, uno de los mafiosos más peligrosos de Tepito, consiga su libertad por falta de pruebas e inconsistencias en la integración de los expedientes para imputarle el delito de homicidio, que ahora se le atribuye. Por lo pronto les recomiendan comenzar a tramitar otra orden de aprehensión, puesto que como va el caso es posible que El Lunares salga otra vez librado. Se les están agotando los ases en la FGJ, así las cosas.

PepeCapitalino@gmail.com

@PepeCapitalino