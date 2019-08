Tratamiento de Erik no fue afectado, dice médico

El niño Erick Indo González, de 10 años quien se volvió viral en redes sociales por un vídeo que le dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le dice que no se quiere morir, por la falta del medicamento metrotexato, "es un paciente con leucemia remitido, y lo más probable es que se alivie", sostuvo el doctor Luis Juárez Villegas, jefe del departamento de Hemato-Oncología del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".

El menor, dijo, es un paciente oncológico que tiene leucemia linfática aguda, "lo conozco es paciente mío, se diagnosticó hace poco más de un año y medio, y ha recibido su tratamiento de manera constante.

Esta situación de falta de medicamentos, aceptó, prende ciertas alarmas en papás y niños, ante el riesgo de que se afecte su salud, "pero en realidad el niño ha recibido su tratamiento de acuerdo al esquema que necesita y no se le ha cancelado, ni se le pospuso el suministro del Metrotexato y de acuerdo con el tiempo de tratamiento que lleva, cuando mucho le hará falta una dosis de Metrotexato", pero su enfermedad está en control… Él tiene la leucemia remitida y lo más seguro es que este niño se cure”.

Cuestionado respecto a declaraciones de la madre del menor, quien refirió que el pequeño tiene un tratamiento en el que deberá recibir 120 quimioterapias y lleva 80, a lo que el doctor Juárez Villegas explicó que el Metotrexato en altas dosis es suministrado en el primer año de tratamiento de manera constante, y después de la semana 64, ya no se administra en altas dosis “y si el niño está en la semana 80 en realidad ya no se vio afectado por este desabasto.

“De ninguna manera se trata de minimizar, pero con base en la información que me dieron ni siquiera le hizo falta una dosis… y el hecho de no haber recibido una dosis, pero entiendo que la mamá consiguió el medicamento, no pone en riesgo las posibilidades de curación.