Tren Maya se decide en consultas; “si la gente dice no, ahí quedo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en su conferencia de este viernes, que habrá consulta sobre el Tren Maya y será vinculatoria.

La consulta, que tendrá dos vertientes, se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de diciembre. Habrá una ciudadana general y una en comunidades indígenas, Se podrá rechazar este proyecto y, si este es el caso, la decisión será respetada por el gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si la gente dice sí, vamos, hacemos la obra, pues tenemos los recursos necesarios; si la gente dice no, hasta ahí llegamos, el pueblo manda”.

Además, el Presidente aseguró que si se avala la construcción de la obra, que busca potencializar el desarrollo del sureste de México, el compromiso es terminarla en tres o cuatro años.

López Obrador informó que inicialmente se contemplaba la construcción de la obra recurriendo a un crédito, sin embargo, afirmó que gracias a los ahorros que ha generado su lucha contra la corrupción, ya no será así.

“Ahora se decidió que se haga con recursos propios, no va a ser deuda. Todo esto porque tenemos ahorros, siempre he dicho que la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos, mucho dinero cuando no hay corrupción, para el desarrollo”, aseguró el mandatario federal.

Este viernes el Presidente firmó la convocatoria con la que formalmente inicia la etapa asambleas informativas en las comunidades indígenas y por las que atravesará el Tren Maya, ello rumbo a la consulta ciudadana de los próximos 14 y 15 de diciembre.

Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, explicó que la consulta estará dirigida a cerca de 3 mil 400 comunidades.

Se iniciará con asambleas informativas, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre en distintas sedes del sureste, como Palenque, Chiapas; Tenosique, Tabasco; Calakmul, Campeche, y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya.

El documento indica que, la jornada de ejercicio participativo se llevarán a cabo el día 15 de diciembre de 2019.

La ubicación de los lugares en donde se desahogarán cada una de las Asambleas Regionales en cada una de las sedes, será publicada en la página web: Inpi.gob.mx y se garantizará la más amplia difusión a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del INPI, así como los canales de comunicación oficiales de la autoridad responsable. Con ello se busca facilitar consensos sociales que contribuyan a mantener las condiciones de unidad y la cohesión social, promover el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y la gobernabilidad democrática, dice el documento publicado en el DOF.

Previo a la jornada de participación de la ciudadanía, se realizarán brigadas informativas con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto.

El 15 de diciembre del presente año, se instalarán Módulos de Participación Ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las casillas funcionarán en un horario de 8:00 a 18:00 horas (hora local). Los módulos serán instalados en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren conforme al “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”.

“Hemos hecho el compromiso de no iniciar nada que no podamos terminar en nuestro periodo, aunque se esté pensando que el movimiento pueda continuar gobernando, no queremos eso, es terminar las obras durante nuestro mandato. Se padece mucho, se sufre y cuesta el reiniciar obras, el dejar obras a medias”, puntualizó el mandatario federal.

“Esta será una jornada histórica, inédita porque no hay un ejercicio de esta naturaleza”, refirió Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).

Para informar a las comunidades de los 40 municipios que toca el recorrido de tren maya, se instalarán 15 módulos en cinco estados. La información estará disponible en español y maya.