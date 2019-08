Tres rutas para cambiar Mesa Directiva de Diputados, apuntan a Morena

Los días se agotan para que la mayoría de Morena decida qué hacer con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Hay tres rutas y todas conducen a que el partido del Presidente, directa o indirectamente, se quede con la presidencia de San Lázaro.

Le correspondería al PAN (segunda fuerza política) por reglamento; sin embargo, antes de que eso ocurra, Morena está dispuesta a convertir al Partido del Trabajo (PT) en la segunda fuerza, cediéndole diputados hasta que sumen uno más que el PAN. En este panorama, el propio Porfirio Muñoz Ledo es candidato a convertirse en petista exprés para repetir en la presidencia de la Mesa Directiva.

En otro camino, la propia Ley Orgánica deja un resquicio para que la mayoría morenista retenga la Mesa. En su artículo 17 numeral 7 establece: “La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes …” Y después no dice más, no aclara cuál sería el camino para destrabar el conflicto, por lo que Morena se está viendo tentada a interpretar esto como que su directiva puede continuar indefinidamente.

Y el tercer escenario es el que plantea Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, que en su iniciativa propone aumentar un renglón y medio al artículo 17 numeral 7: “Ocupará la Mesa Directiva en orden descendiente los partidos de primera, segunda, tercera fuerza, salvo en el caso de que el presidente de la Mesa Directiva pertenezca al Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados”.

Sobre la permanencia de Porfirio Muñoz Ledo, el propio diputado ha dicho que si la mayoría legislativa lo apoya, él “no tendría de otra” más que aceptar.

Ayer el octogenario legislador quiso alejar diferencias entre Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a quien señalan como uno de los que no lo apoya para que siga al frente de la Cámara baja. Muñoz Ledo ante Delgado resaltó la “espléndida armonía” que existe entre el grupo mayoritario de Morena y la Mesa Directiva. Tras el encuentro, ambos morenistas sostuvieron una larga conversación para afinar el programa de trabajo de lo que resta del primer año de trabajo de la LXIV Legislatura.

SESIÓN PREPARATORIA. Tonatiuh Bravo Padilla, líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, informó que la sesión de instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura será el sábado 31 de agosto a las 17:00 horas, sucesivamente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirá su conformación.

“La Mesa Directiva, así como la Jucopo, acordó que la sesión para la elección de la Mesa Directiva va a ser el sábado 31 (de agosto) a las cinco de la tarde, y los acuerdos puntuales es que de ahí la Junta de Coordinación Política tendrá sus sesiones con la finalidad de avanzar sus acuerdos; le corresponderá proponer los nombres”.

El legislador jalisciense recordó que la sesión para la apertura del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura será el próximo 1 de septiembre, por lo que la Jucopo tendrá hasta esa fecha, de acuerdo con sus atribuciones, “para confeccionar la propuesta que le hará el Pleno para que se pueda votar la integración de la Mesa Directiva”

El coordinador parlamentario enfatizó que su bancada se pronunciará por respetar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para conformar la Mesa Directiva.

Cuestionado sobre la iniciativa que presentó la diputada Dolores Padierna Luna, Bravo Padilla aseveró que MC no está de acuerdo en esta modificación, “porque la mayoría de Morena está reconocida en la presidencia de la Junta de Coordinación Política por tres años (…) ahí ya se está reconociendo”.

Consideró que si esa iniciativa se aprueba “sería un total retroceso democrático, a más de 25 años volvería la postura de que por el simple hecho de que hay un grupo de diputados mayoritario controla todos los órganos de gobierno de la Cámara”.

Por su parte, el PRI en la Cámara de Diputados confía en que se respetará la Ley Orgánica para que la segunda fuerza suba a la presidencia de la Mesa Directiva.

De acuerdo con René Juárez Cisneros, líder de los diputados ­priistas, en el tricolor esperan que se cumpla la ley, y el acuerdo. “Esto es importante, y quiere decir que le corresponde a Acción Nacional presidir, y después al Partido Revolucionario Institucional”, dijo el legislador guerrerense.

LOS CAMINOS

1► El artículo 17 numeral 7 establece: “La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes.

2► Morena puede convertir al Partido del Trabajo en segunda fuerza política y así obtener la Mesa Directiva, ¿De qué manera? cediendo diputados hasta que sumen uno más que el PAN. Con ello, Porfirio Muñloz Ledo sería un petista para repetir en la presidencia.

3► Dolores Padierna presentó una iniciativa en la que propone aumentar un renglón y medio al artículo 17 numeral 7: “Ocupará la Mesa Directiva en orden descendiente los partidos que primera, segunda, tercera fuerza, salvo en el caso de que el presidente de la Mesa Directiva pertenezca al Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados”.