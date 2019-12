Tres semanas después la PGJ investiga acoso sexual en el Kinky

La procuraduría abrió una carpeta de investigación para fincar responsabilidades por la agresión que sufrió la joven María. Agentes ya supervisaron el sitio; solicitaron videos, aunque el personal informó que una cámara no sirve

La Procuraduría capitalina investiga al Bar Kinky, establecimiento donde la joven María fue acosada y agredida sexualmente, para fincar responsabilidades, esto luego que empleados del lugar dejaron escapar al agresor. La dependencia a cargo de Ernestina Godoy informó que abrieron una carpeta de investigación para determinar lo que ocurrió en el establecimiento ubicado en la calle de Amberes, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo explicó que ya contactaron a los dueños del Kinky, quienes se dijeron dispuestos a colaborar con las investigaciones sobre la agresión a María ocurrida el pasado 7 de diciembre, en la que además de ser insultada, la joven fue agredida por un sujeto que huyó con la ayuda del personal de seguridad del establecimiento.

Por lo pronto, indicó la PGJ, ya realizó una supervisión en el lugar en la que comprobó que existen cámaras de seguridad, por lo que ya solicitó los videos a la administración.

Sin embargo, según fuentes de la procuraduría, los encargados del bar Kinky les informaron que una de las cámaras, la cual pudo ser relevante para esclarecer el caso, no funciona, por lo que no es posible observar lo que ocurrió aquel día en el que los meseros se negaron a proporcionar ayuda a María y a su amiga.

Las fuentes adelantaron que en los próximos días citarán a declarar al encargado del Kinky, y conocer su versión de los hechos.

Recordar que el 26 de diciembre pasado, Ana Villagrán, concejal de la alcaldía Cuauhtémoc, acompañó a María al bar de la Zona Rosa y entregaron al personal del establecimiento una carta en la que solicitan su cooperación en la investigación del caso así como el refuerzo o creación de verdaderos protocolos que garanticen la seguridad de sus usuarios.

“He decido extenderles esta carta para recordarles que todos debemos asumir nuestra parte en cambiar la dolorosa situación a la que como mujeres nos enfrentamos”, se menciona en el texto de la consejal.

Y en él se agrega: “No es caso menor ser omiso cuando una de nosotras, que sale a divertirse, a vivir la vida aspirando a seguridad y buenos ratos, escoge un establecimiento para hacerlo y que dentro de este mismo se ve contrariada, violentada, atacada, expuesta y luego ignorada en un llamado de auxilio”. El escrito fue recibido por personal de seguridad del bar, puesto que se les negó el acceso a las dos mujeres bajo el argumento de que no se encontraba el encargado; incluso la persona que las atendió las invitó a regresar más tarde.

Recordar que luego de la agresión sexual a María, el bar Kinky emitió un comunicado en el que asegura que no dejaron escapar al agresor, sino que huyó y no lo pudieron detener.

En el documento con fecha del día de ayer, la empresa asegura que en los videos no se puede ver la agresión debido a que en el lugar se encontraban más de mil personas. Se comprometieron a facilitar las videograbaciones a las autoridades para esclarecer el caso y no hablaron sobre la forma en sacaron a la mujer del lugar. Tampoco hicieron referencia a la actuación del personal, como el gerente y los meseros, quienes no hicieron esfuerzo alguno por auxiliar a María.