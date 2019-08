Tribus urbanas, nuevos personajes: el reconocimiento del México diverso

No es que nadie se hubiera dado cuenta, llegados los años ochenta, de que nuestro país es un mosaico cultural y generacional, donde enormes grupos poblacionales buscaban su espacio, y que, en particular, los jóvenes demandaban oportunidades que un país reventado por la crisis económica no alcanzaba a generar de manera suficiente. Así se fue componiendo un coro multitudinario que fue imposible de ignorar.