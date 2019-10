Trombosis mata a 25% de personas

La trombosis venosa, consistente en la formación de coágulos dentro de las venas o las arterias, comienza a convertirse en un problema grave de salud a nivel mundial, ya que la (OMS) señala que una de cada cuatro personas muere por algún problema de trombosis a nivel cerebral, cardiaco, pulmonar o de algún otro órgano.

El doctor Raúl Carrillo Esper, director de Áreas Críticas, del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, y también presidente Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (Someth), antes de la conmemoración del Día Mundial de la Trombosis, el próximo 13 de octubre, subrayó la importancia de que la población en general esté familiarizada con este problema de la trombosis y conozcan los factores de riesgo y algunos síntomas.

En entrevista con Crónica puntualizó que una persona saludable no desarrolla la trombosis venosa, nada más porque sí, “hay diversos factores de riesgo en función de la edad, enfermedades del paciente o hábitos de vida que pueden ser o no saludables.

“Entre más viejo y más enfermedades tengamos como diabetes mellitus, cáncer, traumas o incapacidades que evitan que uno se pueda mover o la pérdida de la masa muscular, son factores de riesgo. y otros más que condicionan que la sangre se pueda coagular más fácilmente.

“Para que la sangre no se coagule —añadió— debe mantenerse un equilibrio entre factores que favorecen la trombosis, cuando se pierde este equilibrio en la sangre, predominan los factores que propician las trombosis y se hacen los coágulos”.

Los coágulos pueden desarrollarse en venas de las piernas —pero también a nivel cardiaco—, si se zafan o se rompen o fragmentan pueden irse al pulmón, al cerebro, al intestino o a las extremidades, que son los fenómenos de embolia. En el caso de los coágulos que se forman dentro de las arterias del corazón, es lo que hace que el paciente se infarte y haga el síndrome coronario agudo.

El doctor Carrillo Esper señaló que el diagnóstico dependerá de qué sitios son los afectados: si es en el corazón, la manifestación va a ser un infarto al miocardio, si es en venas de las piernas, depende qué vena se haya obstruido; si es una vena grande como la que está en la ingle en el muslo, entonces aumenta el volumen y la extremidad duele, cambia de color, primero se pone roja y luego pálida o un tono azulado”.

“Si la trombosis se presenta en una arteria y no en una vena duele mucho, porque deja llegar sangre a la extremidad y eso trae como consecuencia que se pueda llegar a necrosar y le dé gangrena”. Cuando pasa nivel del cerebro la trombosis o embolia, eso va a condicionar que el paciente no pueda mover una parte del cuerpo, que no pueda hablar, pérdida del conocimiento e incluso convulsionarse, todo va depender del órgano afectado.

Entrevistado por separado, el doctor Flavio Grimaldo Gómez, médico hematólogo del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, y secretario de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (Someth), sostuvo que la trombosis, es la principal causa de muerte prevenible que ocurre en los hospitales.

De ahí la necesidad de una campaña que llegue a todo el público en general, no sólo a médicos especialistas, sino también a los pacientes y familiares, porque debe saber que tiene muchas veces que preguntarle al médico si están en riesgo de sufrir una trombosis.

Refirió, que estos fenómenos ocurren durante la hospitalización, de ahí la importancia de que el médico evalúe el riesgo, del paciente al ingresar al hospital “y si el riesgo es alto recibir una prevención quizá con medicamentos anticoagulantes a dosis preventivas, o con el uso de medias de compresión graduadas o medias de compresión intermitentes, lo cual va a evitar que ocurran estos fenómenos que tienen una alta mortalidad y una alta probabilidad de secuelas en el paciente.

Los principales síntomas cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda, sobre todo si ocurre en las piernas será que va a tener dolor, aumento de volumen de forma unilateral, enrojecimiento en la pierna.

Si este fenómeno trombótico se desprende y viaja los pulmones a eso se le llama trombo embolia pulmonar y ahí los síntomas van a ser dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o que su pulso es muy rápido; si se tienen cualquiera de estos síntomas tienen que acudir a un servicio de urgencias porque puede ser una enfermedad tromboembólica venosa.

Puntualizó que algunos factores de riesgo son que a mayor edad mayor riesgo de una trombosis venosa, ser hombre ya es un factor de riesgo, porque desarrollan más trombosis que las mujeres; con más de 40 años aumenta el riesgo; si hablamos de un paciente que va a ser hospitalizado, el hecho de estar inmóvil antes o después de la cirugía, provocará que su movilidad esté limitada y eso también es factor de riesgo; la propia cirugía es otro factor de riesgo, aunque haya entrado caminando al hospital y sin problemas previos de trombosis.

Un aspecto más a cuidar son las várices frecuentes en mujeres y en hombres: complicación de riesgo, cuando esta insuficiencia venosa es muy significativa y las várices son muy marcadas, de ahí que siempre que las haya se debe consultar al médico para que dé el mejor consejo porque a veces nada más es una dilatación varicosa muy superficial, que no tenga tanto riesgo, pero puede ser una insuficiencia venosa profunda que se está manifestando con las várices, factor de riesgo que hay que evaluar.

