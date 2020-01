Trudeau confirma que 63 canadienses han muerto en avionazo en Irán

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó hoy que al menos 63 canadienses han muerto en el accidente de un Boeing 737-800 de la aerolínea ucraniana UIA, que se estrelló en las cercanías de Teherán poco después de despegar de la capital iraní.



Trudeau afirmó en un comunicado que el accidente, que se produjo en la madrugada del martes, "ha costado la vida de 176 personas, incluidas 63 canadienses".



"En nombre del Gobierno de Canadá, Sophie (la esposa de Trudeau) y yo ofrecemos nuestras más profundas condolencias a los que han perdido familiares, amigos y seres queridos en esta tragedia", declaró el primer ministro canadiense.



Trudeau también señaló que Ottawa se esforzará en esclarecer las causa del accidente y garantizar que sea investigado minuciosamente.



Las autoridades iraníes han informado de que no proporcionarán las cajas negras del avión a Boeing y que el suceso será investigado por Irán y Ucrania.



Con anterioridad, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Francois-Philippe Champagne, había señalado en Twitter que, entre los 176 fallecidos -167 pasajeros y nueve tripulantes-, había "muchos canadienses".



Las autoridades ucranianas han apuntado que, además de los 63 canadienses, entre las víctimas hay 82 iraníes, 11 ucranianos (2 pasajeros y nueve tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.



El periódico "The Globe and Mail" precisó que la mayoría de los canadienses fallecidos eran estudiantes que regresaban a Canadá tras pasar las vacaciones en Irán. UIA ofrece una de las tarifas más baratas para aquellos que viajan entre Toronto, la mayor ciudad canadiense, y Teherán.



El Boeing 737-800 con destino a Kiev salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeiní y minutos después del despegue se precipitó al suelo por razones que aún se desconocen.



Aunque inicialmente las autoridades ucranianas dijeron que el accidente había sido fruto del fallo de uno de los motores de la aeronave, Kiev posteriormente eliminó esa declaración y pidió cautela mientras se investigan las causas de la mayor catástrofe aérea en la historia reciente del país.