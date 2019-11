Trump acusa a Pelosi de retener el T-MEC para lograr apoyos a juicio político

El mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó este martes a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, de retrasar la convocatoria de una votación sobre el tratado comercial T-MEC con México y Canadá, con el objetivo de usarlo como munición para negociar más apoyos a un juicio político contra el gobernante.



"Tenemos que conseguir que se apruebe el T-MEC. Nancy Pelosi no consigue sacarlo de su escritorio, no es capaz. Creo que esa mujer es gravemente incompetente", dijo Trump sobre Pelosi durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.



"Lo único que tiene que hacer es someterlo a votación, pero todo lo que quiere hacer es centrarse en el juicio político, que es una pequeña fantasía que tiene", agregó.



Trump aseguró que alguien a quien no identificó le ha "comentado que ella está usando el T-MEC para conseguir los votos para abrir un juicio político, porque no los tiene".



El mandatario no especificó cómo funcionaría ese presunto trueque, aunque algunos de los demócratas más progresistas y favorables al juicio político han expresado también dudas sobre el T-MEC.



Pelosi aseguró la semana pasada que planeaba someter a votación el T-MEC de forma "inminente" y que le "gustaría" que fuese aprobado antes de que acabe este año.



El "número dos" de los demócratas en la Cámara Baja, Steny Hoyer, afirmó hoy que todavía está trabajando para "llegar a un sí" de los miembros de su partido al T-MEC y negociando con los sindicatos, y expresó su esperanza de que el tratado pueda votarse en diciembre, una vez concluido el receso legislativo por la festividad de Acción de Gracias.



La Casa Blanca ha centrado buena parte de su discurso contra la investigación de la Cámara Baja sobre las presiones de Trump a Ucrania, que promete derivar en un juicio político contra el presidente, en el argumento de que esa pesquisa distrae de temas más importantes, como la aprobación del T-MEC.



Hasta ahora, solo México ha ratificado el acuerdo comercial renegociado, y los analistas coinciden en que será difícil que Estados Unidos lo haga una vez que comience 2020, porque ya entrará en plena campaña electoral.



Por eso, la Casa Blanca confiaba en convencer a los demócratas para someterlo a votación este mismo año y cada vez más congresistas se mostraban abiertos a ello, pero el inicio en septiembre sobre la investigación contra Trump aumentó la incertidumbre al respecto.



De ser ratificado por EE.UU. y Canadá, el T-MEC sustituirá al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994.