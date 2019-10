Trump amenaza con "aniquilar" la economía de Turquía si se sobrepasa en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con "destruir" la economía de Turquía si se sobrepasa en Siria, ante la inminente operación militar turca contra las milicias kurdosirias en el país árabe, un ataque en el que Washington no quiere verse involucrado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con "destruir" la economía de Turquía si se sobrepasa en Siria, ante la inminente operación militar turca contra las milicias kurdosirias en el país árabe, un ataque en el que Washington no quiere verse involucrado.



"Como dije antes, y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y aniquilaré totalmente la economía de Turquía", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



"¡Lo he hecho antes!", agregó el mandatario, en referencia al desplome de la lira turca, que en agosto perdió un 25 % de su valor después de que Estados Unidos convirtiera la liberación del misionero Andrew Brunson en una causa diplomática.



Trump anunció el domingo por la noche de manera sorpresiva la salida de las tropas estadounidenses del norte de Siria, una retirada que hoy justificó al asegurar que "es hora de salir de ridículas guerras sin fin".



El mandatario recomendó a Turquía, "junto a Europa y otros", que vele por los combatientes y las familias capturadas por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



"Estados Unidos ha hecho mucho más de lo que nadie podría haber esperado, incluida la captura del 100 % del califato del EI. Es hora de que otros en la región, algunos con una gran riqueza, protejan su propio territorio", argumentó.



Este fin de semana, El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que es "inminente" una intervención militar en territorio sirio contra las milicias kurdosirias en el este del río Eufrates y afirmó que a Ankara se le acabó la paciencia para esperar el apoyo de EE.UU. en esta acción.



El objetivo de la operación es acabar con las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), uno de los más fieles aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI), pero consideradas "terroristas" por Ankara por sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía.



En un comunicado, la Casa Blanca anunció que, a partir de ahora, Turquía "será responsable" de todos los combatientes del EI que se encuentran en el norte de Siria y que han sido capturados en los dos últimos años después de que el grupo yihadista perdiera el control territorial de ese área.



Asimismo, Trump se quejó de la negativa de algunas naciones europeas a acoger y juzgar a sus ciudadanos, convertidos en soldados del EI, y avisó que EE.UU. no asumirá más ese coste.