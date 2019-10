Trump anuncia alto al fuego permanente en Siria y levanta sanciones a Turquía

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Turquía se ha comprometido con un "alto al fuego permanente" en Siria, y que como consecuencia ordenó "levantar todas las sanciones" que EE.UU. impuso este mes contra tres ministros turcos.



"Esta mañana, el Gobierno de Turquía informó a mi Administración de que van a detener los combates y hacer permanente el alto al fuego", dijo Trump durante una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.



Como consecuencia, Trump ordenó a su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que inicie el proceso para levantar las sanciones que impuso el 14 de octubre contra tres ministros del Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en represalia por su ofensiva militar.



"Las sanciones se levantarán a no ser que pase algo con lo que no estemos contentos (...). Nos reservamos el derecho de reimponer sanciones debilitantes, incluidos más aranceles al acero y el resto de productos de Turquía", matizó Trump.



El mandatario opinó que el compromiso de Turquía con un alto el fuego definitivo "es un resultado creado por Estados Unidos, y no por ninguna otra nación", en una clara referencia a Rusia, que este martes alcanzó un acuerdo con Turquía para crear una zona de seguridad en el norte de Siria.



"Otras naciones han decidido ayudar, y creemos que eso está muy bien", aseguró Trump, quien ha sido criticado en Washington por haber creado un vacío -al ordenar la retirada de tropas del norte de Siria- que Rusia se ha apresurado a llenar.



Trump llegó incluso a argumentar que el "dolor y sufrimiento de la lucha de tres días" de la ofensiva turca en el norte de Siria "fue directamente responsable de la capacidad" de EE.UU. de "llegar a un acuerdo con Turquía y los kurdos, que nunca podría haberse alcanzado sin este estallido".



"El anuncio de hoy valida nuestra forma de proceder con Turquía, que hace solo un par de semanas fue criticada, y ahora la gente está diciendo: 'guau, qué gran resultado, felicidades'. Es pronto para que me feliciten a mí, pero hemos hecho un gran trabajo, hemos salvado muchas vidas", aseguró Trump.



"Hemos salvado a decenas de miles de kurdos y no hablo del largo plazo, sino del corto", aseguró el mandatario.



Trump dio las gracias a Erdogan, al que describió como "un hombre que ama a su país y que cree que está haciendo lo correcto", e insinuó que mantendrá en pie la reunión que tenía programada con él para el próximo 13 de noviembre en Washington.



También aseguró que había hablado por teléfono con el comandante de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, y le agradeció su "gran fuerza".



El presidente dedicó buena parte de su discurso a criticar los errores de sus predecesores en Oriente Medio, donde gastaron "billones de dólares" sin "querer nunca realmente ganar esas guerras" y defendió su voluntad de alejarse de la región.



"Dejemos que otros se peleen por estas tierras manchadas de sangre desde hace tanto tiempo", sentenció.