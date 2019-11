Trump aplaude a militares bolivianos y avisa que la salida de Morales es una señal para Maduro y Ortega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó ayer del clamor internacional contra la cúpula militar boliviana, que forzó la dimisión del presidente Evo Morales y aprovechó para lanzar una amenaza velada a los dos aliados del depuesto mandatario, el venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega.

“Estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán”, aseguró Trump en un comunicado.

Trump, asimismo, elogió el papel de los militares, que forzaron la salida de Morales.

“Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no solo a una sola persona”, dijo el líder estadunidense, quien también consideró que con la salida de Morales del poder se “preserva la democracia” en Bolivia.

“La renuncia ayer de Morales es un momento significativo para la democracia en el Hemisferio Occidental. Ahora estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental plenamente democrático, próspero y libre”, concluyó Trump.

La reacción de Maduro no se hizo esperar.

En transmisión por el canal estatal VTV, el líder chavista, rodeado de miembros de su gabinete, gobernadores y alcaldes del país, acusó además a Trump de “montar” el “golpe de Estado” en Bolivia.

“Este golpe de Estado, esta emboscada que se montó contra Evo Morales se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. Alerta pueblo pues, vamos al combate ¿quieren pelea? vamos a dar la pelea por la paz, por la patria”, dijo.

En cuanto a la oposición que lidera Juan Guaidó, Maduro lanzó una dura advertencia para que no se animen a seguir los pasos de los adversario de Evo en Bolivia: “Le digo a la derecha fascista venezolana: nos conocen, no se equivoquen, no se equivoquen, no saquen cálculos falsos con nosotros”.

Y aprovechó, por último, para atacar a la OEA, que certificó fraude masivo en las elecciones del 20 de octubre. “Es un golpe de Estado, no se puede andar con medias tintas ¡Golpe de Estado contra Evo Morales con la OEA clavando la puñalada!”.