Trump ataca a testigo clave de la trama ucraniana ¡mientras declaraba!

La exembajadora en Kiev Marie Yovanovitch reconoce sentirse “muy intimidada” por los tuits del presidente en pleno testimonio, y demócratas no dudan en añadirlo al expediente del impeachment

Este viernes, Washington se vistió de gala para asistir a la segunda jornada de audiencias públicas del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. En la agenda estaba el tesitmonio estrella de la exembajadora en Ucrania Marie Yovanovitch, destituida por el mandatario para perseguir su deseada investigación contra los Biden en el país europeo.

Lo que nadie esperaba es que el espectáculo sería mucho mayor de lo previsto, porque mientras Yovanovitch declaraba, Trump recurrió a una nueva y polémica táctica de defensa: Lanzarle ataques a la diplomática mientras estaba declarando.

“Allá donde Marie Yovanovitch fue, todo se volvió mal. Comenzó en Somalia, ¿cómo fue? Después rápidamente a Ucrania, donde el nuevo presidente ucraniano habló de manera desfavorable de ella”, dijo. Trump reivindicó que le corresponde a él, como mandatario, designar a los embajadores de EU, ante la acusación de que exigió la salida de la embajadora del cargo, en abril pasado.

Trump mandó estos tuits a pesar de que el miércoles aseguró no tener tiempo para seguir las audiencias del proceso de destitución abierto por los demócratas (que tiene pocas perspectivas de fructificar porque los republicanos tienen mayoría en el Senado).

Yovanovicth proseguía, entre tanto, su testimonio, durante el que denunció que la política de EU en Ucrania “se ha convertido en un caos, y oscuros intereses en el mundo han aprendido lo poco que hace falta para eliminar a un embajador estadunidenses que no ofrece lo que quieren”.

Afirmó, además, que se sintió “atónita y devastada” cuando supo de la conversación de Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, del 25 de julio, en la que el mandatario estadunidense se refirió a ella como “malas noticias”.

“ME SIENTO INTIMIDADA”. Sin embargo, los tuits de Trump llegaron poco después hasta el presidente del Comité de Inlitegencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, quien llevaba la batuta de la audiencia. Schiff no dudó en explicar a la diplomática lo que estaba ocurriendo, y le preguntó: “¿Cómo se siente?”. “Creo que el efecto es intimidar”, replicó Yovanovitch, aparentemente desconcertada.

Inmediatamente, Schiff, alertó de que, en efecto, los mensajes de Trump equivalían a “intimidación a un testigo en tiempo real”, por lo que los demócratas anunciaron que estudian la posibilidad de incluir lo sucedido ayer en el expediente del impeachment, al considerar que los susodichos tuits constituyen un nuevo delito.

En un acto en la Casa Blanca Trump reiteró sus críticas al proceso y se defendió asegurando: “Tengo derecho a hablar. Es una desgracia y una vergüenza para nuestro país”.

La prensa estadunidense reveló en octubre que Trump ordenó la retirada de Yovanovitch la pasada primavera tras meses de quejas de colaboradores suyos externos al gobierno, como su abogado personal, Rudy Giuliani.