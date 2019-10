Trump autoriza sanciones a Turquía por su ofensiva en Siria

El presidente de EU, Donald Trump, ordenó este viernes preparar sanciones "significativas" a Turquía para "disuadirles" de continuar con su ofensiva en el norte de Siria, ante la posibilidad de que haya ataques "indiscriminados" a civiles o de que se "deje escapar" a presos del Estado Islámico (EI).



"El presidente ha autorizado y firmará una nueva orden ejecutiva que da al Departamento del Tesoro (el poder de imponer) sanciones nuevas muy significativas que pueden dirigirse contra cualquier persona vinculada al Gobierno de Turquía", anunció el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, tras reunirse con Trump en la Casa Blanca.



Las sanciones no se activarán de inmediato y su objetivo es "disuadir a Turquía de seguir con su acción militar ofensiva en el noreste de Siria", precisó el Departamento del Tesoro en un comunicado.



"Estas son sanciones muy poderosas, esperamos no tener que usarlas, pero podemos paralizar la economía turca si necesitamos hacerlo", subrayó Mnuchin en una conferencia de prensa.



El secretario del Tesoro no quiso aclarar qué llevaría a Trump a implementar las sanciones, pero aseguró que "el presidente está preocupado por la ofensiva militar en curso y la posibilidad de que afecte a civiles, infraestructura civil y minorías étnicas o religiosas".



"El presidente también quiere dejar muy claro que es imprescindible que Turquía no permita ni siquiera a una sola persona del EI que escape" de la zona, agregó Mnuchin.



El Tesoro también advirtió al Gobierno turco que no emprenda "acciones que socaven los actividades antiterroristas de la Fuerza de Siria Democrática" (FSD), una alianza de milicias lideradas por kurdos y apoyada desde hace años por Washington en el conflicto sirio.



La orden de Trump otorga a Mnuchin el poder de "designar a individuos y entidades del Gobierno de Turquía implicadas en abusos de derechos humanos o acciones que lleven a un mayor deterioro de la paz, la seguridad y la estabilidad en el noreste de Siria", indica la nota del Tesoro.



Mnuchin añadió que las sanciones serán "primarias y secundarias", es decir, que afectarían también a quienes negocien con las personas sancionadas.



"Estamos avisando a las instituciones financieras de que deberían tener cuidado" porque EE.UU. está preparando sanciones, agregó.



Trump aseguró esta semana que no se oponía a imponer sanciones a Turquía por su incursión en el norte de Siria, ante el aluvión de críticas que ha generado en el Congreso estadounidense su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de la zona justo antes de que el presidente Recep Tayyip Erdogan, lanzara la ofensiva.



Sin embargo, Trump afirmó este jueves que su opción preferida para hacer frente a la ofensiva turca era la de mediar entre Turquía y las milicias kurdosirias para ayudarles a llegar a un "acuerdo".



La ofensiva turca tiene como objetivo a las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), una rama de la FSD que fue un fiel aliado de EE.UU. en la lucha contra el EI, pero que Ankara considera "terrorista" por sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), guerrilla kurda activa en Turquía.