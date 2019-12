Trump califica de “insultantes” críticas de Macron a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de "desagradable" e "irrespetuosa" la afirmación de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de que la OTAN se encuentra en un estado de "muerte cerebral".



Trump hizo estas declaraciones al empezar una reunión bilateral con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, antes del comienzo oficial de la cumbre de la organización que se celebra en Londres con motivo de su 70 aniversario.



"Creo que es un insulto" y "quedé sorprendido" por la frase utilizada por Macron, subrayó el presidente de EE.UU., al tiempo que consideró que ha sido una manifestación "peligrosa" porque "nadie necesita más a la OTAN que Francia".



El jefe de Estado de Francia hizo este comentario el pasado noviembre a la revista "The Economist", lo que provocó el malestar de algunos líderes de países aliados, entre ellos, el del presidente turco, Recept Tayyip Erdogan.



"Turquía respondió diciendo que él (por Macron) estaba en muerte cerebral", agregó Trump, en unas declaraciones en la residencia del embajador de EE.UU. en la capital británica.



"Esencialmente, fue una afirmación muy desagradable para los (otros) 28 países. Fue irrespetuosa", insistió el líder republicano, si bien admitió que "siempre" ha tenido una buena relación con Macron.



Francia no atraviesa por un buen momento económico y ha tenido "un año muy duro, (así) que no puedes hacer declaraciones de ese tipo sobre la OTAN", esgrimió el mandatario, al referirse a los problemas internos por las numerosas protestas sociales de los últimos meses de los llamados "chalecos amarillos".



El jefe de Estado de EE.UU. se refirió a Macron pocas horas antes de que ambos mantengan una reunión bilateral -sobre las 14.00 GMT- en Winfield House, residencia de su embajador en Londres.



Trump también resaltó que desde que llegó a la Casa Blanca en 2016, más países están contribuyendo a las arcas de la Alianza Atlántica pero opinó que no era justo que su país estuviera haciendo los aportes de fondos requeridos mientras otros miembros quedaron rezagados en sus contribuciones.



Por su parte, el secretario general hizo hincapié en la importancia de que la OTAN se adapte a los nuevos desafíos y en que los países miembros puedan "tomar medidas juntos".



Stoltenberg reconoció que los aliados tienen diferencias, por ejemplo, por razones geográficas, pero, a pesar de esto, sentenció, "nos protegemos porque juntos somos más fuertes".



El político tuvo palabras de elogios hacia Trump al afirmar que "está haciendo un trabajo fantástico" al conseguir que más países incrementen sus fondos a la OTAN, y cifró en 130.000 millones de dólares (118.209 millones de euros) las contribuciones alcanzadas.



Trump insiste en que los miembros de la OTAN hagan mayor aportes a las arcas de la organización y cumplan con el 2% de su PIB hacia el año 2024, mientras que Macron quiere ir más allá y asegurar que haya una estrategia clara para cumplir el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad en Europa frente a la amenaza terrorista.



Al ser preguntado sobre la actual campaña para los comicios generales británicos del 12 de diciembre, Trump reconoció que no quiere implicarse en este proceso a fin de no "complicar" las cosas, si bien admitió que el primer ministro, el conservador Boris Johnson, es "muy capaz" y "hará un gran trabajo" si es elegido.



Mañana, los líderes de la OTAN se reunirán en el hotel Grove, en Watford (noroeste de Londres), donde celebrarán el plenario y también reuniones bilaterales en medio de fuertes medidas de seguridad.