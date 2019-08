Trump cancela viaje a Dinamarca tras negarse su gobierno a vender Groenlandia

La opinión pública danesa no sale de su estupor ante la rabieta del presidente de EU, Donald Trump, quien ayer anunció que cancelaba un viaje programado para el 2 de septiembre a Dinamarca, tras considerar la primera ministra de ese país europeo, Mette Frederiksen, que la idea de vender Groenlandia era absurda.

“Me pareció repugnante el comentario de la primera ministra, de que era una idea absurda”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa. “No fue una forma agradable de decirlo. Podría haber dicho simplemente: ‘No, preferimos no hacerlo’. No está hablando conmigo, está hablando con Estados Unidos de América. No puede decir ‘qué absurdo”, declaró ofendido.

Trump apelaba así a una defensa del orgullo nacional al insistir en que ningún país “puede tratar a Estados Unidos como lo trataban bajo el expresidente (Barack) Obama”.

Burlas y bochorno. La reacción de Trump fue tomada a burla por los daneses, como el excanciller Villy Sondval, quien dijo que lo ocurrido confirma que el presidente de EU es un “loco narcisista”.

“Si hubiera sido el payaso de un circo, probablemente sería muy bueno. El problema es que se trata del presidente de la nación más poderosa del mundo, declaró al diario Berlingske.

En Estados Unidos, The New York Times mostró el bochorno que está causando Trump con esta polémica y se preguntó en qué realidad vive, si en la de una película de Peter Seller (La Pantera rosa)”.

El comentarista conservador David Frum y el columnista de The Washington Post Greg Sargent plantearon otra teoría: que Trump temiera el contraste entre su visita a Dinamarca, gobernada por una mujer izquierdista, y la que planea hacer el mismo mes Obama, muy popular en el país europeo, bajo cuya soberanía está Groenlandia.

“No a una guerra verbal”. La otra protagonista de la polémica, la primera ministra Frederiksen, trató de calmar las aguas, declarando que “no tengo necesidad de entrar en una guerra verbal con nadie, tampoco con el presidente estadunidense”.