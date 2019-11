Trump condicionó ayuda a Ucrania para investigar a Biden: embajador de EU en UE

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, admitió este martes que él mismo comunicó este año a Ucrania que la Casa Blanca no le entregaría un paquete de ayuda militar hasta que se comprometiera a investigar a los demócratas, entre ellos al exvicepresidente Joseph Biden.



En un documento publicado por los líderes demócratas en la Cámara Baja, Sondland validó la tesis principal que busca demostrar la investigación para someter a un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, que su Gobierno retuvo ayuda de seguridad a Ucrania con fines partidistas.



"Dije que la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionara la declaración pública contra la corrupción de la que habíamos estado hablando durante muchas semanas", escribió Sondland en un anexo a su testimonio ante los comités de la Cámara Baja que investigan a Trump.



El embajador precisó que comunicó ese mensaje a Andréi Yermak, un asesor del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, durante una reunión en Varsovia el pasado 1 de septiembre.



Los comités que investigan el caso de Ucrania publicaron este martes una transcripción del testimonio original de Sondland a puerta cerrada el pasado 17 de octubre, y también un anexo que el embajador ante la UE envió a los legisladores este lunes.



En ese anexo, Sondland afirma que la comparecencia de otros testigos le ha "refrescado la memoria sobre ciertas conversaciones" relativas a Ucrania en las que participó en septiembre.



Aunque Sondland asegura que "aún" no sabe "por qué se suspendió" la entrega de 400 millones de dólares a Ucrania, también afirma: "A principios de septiembre, y ante la falta de explicaciones creíbles sobre la suspensión de ayuda, asumí que esa suspensión se había vinculado a la declaración propuesta de lucha contra la corrupción".



Sondland se refería así a la petición de Trump, formulada en una llamada telefónica con Zelenski en julio, de que Ucrania investigara al exvicepresidente estadounidense Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en la compañía de gas Burisma.



Después de la comparecencia original de Sondland en octubre ante los comités, varios testigos aseguraron que el embajador ante la UE les había reconocido que se había condicionado la ayuda a Ucrania a fines partidistas.



Con la admisión de ese punto por parte del propio Sondland, "el ardid del presidente (sobre Ucrania) está todavía más claro", indicaron en un comunicado los líderes demócratas de los tres comités que investigan a Trump.



Los comités también publicaron la transcripción del testimonio del ex enviado especial de EE.UU. para Ucrania Kurt Volker, quien formaba junto a Sondland y el secretario de Energía de EE.UU., Rick Perry, un grupo conocido como los "tres amigos" y encargado de la política hacia el país europeo.



Trump encargó a esos "tres amigos" que coordinaran la política hacia Ucrania con su abogado personal, Rudy Giuliani, quien insistía en que el Gobierno ucraniano debía investigar a los demócratas, y los cuatro manejaron un "canal paralelo" que dejó de lado a diplomáticos como la exembajadora en Kiev, Marie Yovanovitch.