Trump contradice a Pekín y enfría el acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que todavía no ha acordado con China una retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial. Esto, apenas un día después de que la secretaría de Comercio china asegurara haber alcanzado un acuerdo en ese sentido con Washington.

“A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás; no una revocación completa, porque saben que eso yo no lo haría”, afirmó Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario añadió: “Nos estamos llevando muy bien con China”, y aseguró que “ellos quieren hacer un trato, francamente ellos quieren hacer un trato mucho más que nosotros”, pues aseguró estar “muy feliz ahora mismo” porque EU está “ingresando miles de millones de dólares” gracias a las tasas impuestas a Pekín.

¿Y DICIEMBRE? En medio de las incógnitas, está previsto que el 15 de diciembre entre en vigor una nueva subida de aranceles de EU sobre importaciones chinas por valor de 156 mil millones de dólares.

El principal asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, señaló ayer que estas tasas siguen estando “sobre la mesa”, pero no descartó que al final se suspenda dicha subida.