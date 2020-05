Trump dice algunas cosas terribles: Rory McIlroy

El golfista número uno del mundo, Rory McIlroy, criticó este viernes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su respuesta al brote de coronavirus, y dijo que era poco probable que él volviera a aceptar jugar golf con el Mandatario.

“Estamos en medio de algo que es bastante serio en este momento”, dijo McIlroy al podcast de Golf de McKellar.

Trump dijo este jueves: “Tenemos más casos que cualquier otro país del mundo, pero ¿por qué? Porque hacemos más pruebas (…). Si no hiciéramos pruebas, pues tendríamos muy pocos casos”.

El norirlandés, de 31 años, refirió sobre ello: “El hecho de que esté tratando de politizarlo y convertirlo en un mitin de campaña y decir que administramos la mayor cantidad de tests en el mundo, como si fuera un concurso... Hay algunas cosas que simplemente son terribles. No es la forma en que un líder debe actuar”, dijo el ganador de cuatro Majors: El US Open, British Open y dos Campeonatos PGA.

El mejor golfista del mundo tuvo que pasar por duras críticas por jugar con Trump poco después de la toma de posesión del presidente republicano en 2017, pero dijo que la interacción no era un respaldo.

“El día que pasé con él y otros fue muy agradable”, dijo. “Eso no significa que esté de acuerdo con todo o, de hecho, con todo lo que él dice”.

Trump ha jugado con varios golfistas profesionales actuales y retirados, incluyendo a Tiger Woods, Jack Nicklaus, o el ganador del Abierto de Estados Unidos en 2016 Dustin Johnson, y el ganador del Campeonato de la PGA de 2017 Justin Thomas.

“No sé si él querría jugar conmigo de nuevo después de lo que acabo de decir”, dijo McIlroy. “Sé que es muy egoísta por mi parte decir ‘no’, y si no lo hago significa que no me pongo en posición de ser sometido a escrutinio y que estoy evitando eso. Pero probablemente no lo haría”, concluyó el jugador.

SU REGRESO A LA COMPETENCIA. McIlroy ya puso fechas para regresar a la actividad en el PGA Tour. Jugará tres torneos el próximo mes de junio tras el parón del circuito por culpa del coronavirus.

Al número uno del mundo se le verá primero competir el 11 de junio en el Charles Schwab Colonial de Texas, tras el paro del circuito en The Players Championship el 12 de marzo por culpa de la pandemia.

A la siguiente semana se verá a McIlroy en el RBC Heritage y después en el Travelers Championship.

“Echo de menos la competencia “, aseguró el norirlandés, quien intentará recuperar sensaciones en estos torneos.

“Echo de menos el zumbido de estar en contención y jugar en pequeños grupos los domingos. Echo de menos los vestuarios, la gente, el estar cerca del público, las bromas que nos hacemos y la camaradería entre los golfistas que la gente no ve”.

El PGA Tour envió un memorándum de 37 páginas a todos los jugadores, donde se les indican las medidas de seguridad que se van a tomar, como aviones fletados para los jugadores, hoteles para jugadores y caddies y el resto de protocolos a seguir.

“Vamos a tener que tomar muchas precauciones para que se pueda volver a jugar de nuevo. El PGA Tour tiene un plan sólido y si lo hacen de forma correcta, no veo por qué no podemos comenzar el día 11”, analiza.

McIlroy ya cuenta los días para el regreso del golf, uno de los primeros deportes que retomará su actividad tras la pandemia de coronavirus.

RORY Y JOHNSON LIDERARÁN JUEGO A BENEFICIO. Este domingo 17 de mayo, Rory McIlroy y Dustin Johnson participarán en un partido benéfico en Estados Unidos para recaudar fondos para los afectados por el nuevo coronavirus.

McIlroy y Johnson, que ocupa el quinto lugar del ranking mundial, harán pareja contra los estadunidenses Rickie Fowler (número 27) y Matthew Wolff (110) en el llamado The TaylorMade Driving Relief, en el club Seminole de Juno Beach, Florida.

El evento, que será a puerta cerrada y televisado, se desarrollará con “las estrictas directrices de distanciamiento social” y empleará “las medidas apropiadas de test” para proteger la salud de los golfistas, el equipo de producción y el resto de personas.

Este encuentro que se jugará en el formato skins tiene la intención de recaudar 4 millones de dólares, PGA Tour Charities anunciará una plataforma de donación de “texto para donar” y en línea para permitir a los espectadores realizar contribuciones adicionales.

McIlroy y Johnson jugarán para la American Nurses Foundation, mientras que Fowler y Wolff jugarán para la CDC Foundation. UnitedHealth Group prometió 3 millones en máscaras de caridad. Farmers Insurance prometió 1 millón adicional para un grupo de birdies e

en beneficio de Off They Plate, que ayuda a los trabajadores de atención médica de COVID-19.