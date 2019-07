Trump dice que cada vez ve "más difícil" alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que cada vez ve "más difícil" alcanzar un acuerdo con Irán que posibilite rebajar la escalada de tensión entre ambos países ya que, según dijo, Teherán "le ha faltado el respeto" a Washington.



"Le ha faltado el respeto a Estados Unidos. No debería haberlo hecho, francamente se me hace más difícil alcanzar un acuerdo con Irán... aunque todo es posible", dijo el mandatario al comienzo de su reunión con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien fue recibido este lunes en la Casa Blanca.



El presidente realizó estas declaraciones poco después de acusar a Irán vía Twitter de haber mentido respecto a que 17 ciudadanos iraníes detenidos en ese país trabajen para la CIA, como aseguran las autoridades de Teherán.



En este sentido, Trump volvió a insistir en que el Gobierno iraní "miente mucho" y aseguró que el país persa "es caos".



La semana pasada el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, aprovechó que se encontraba en Nueva York con el propósito de participar en varias reuniones en la sede de la ONU para expresar la disposición de Teherán de sentarse a negociar siempre que Washington levante las sanciones que pesan sobre el país persa.



"Si Trump quiere más por más, podemos ratificar un protocolo adicional y él puede retirar las sanciones que ha puesto", dijo Zarif, en referencia al denominado Plan Integral de Acción Conjunta" (JCPOA, por sus siglas en inglés), como se conoce técnicamente al acuerdo multilateral nuclear con Irán, del que EE.UU. anunció su retirada en mayo del año pasado.



Esta retirada se debió, según alegó el Gobierno estadounidense, a que las autoridades iraníes estaban violando el espíritu del tratado con el propósito de desarrollar armas nucleares en secreto, una acusación que no fue respaldada por el resto de países signatarios del acuerdo: Rusia, China, Alemania, el Reino Unido y Francia.



Trump consideró hoy que su decisión de abandonar dicho acuerdo "es una de las mejores cosas que ha hecho" como presidente, debido a que era un tratado cortoplacista y que no permitía a la comunidad internacional inspeccionar "las instalaciones importantes" del programa nuclear iraní.



En todo caso, Trump expresó su deseo de firmar un nuevo tratado con Teherán, aunque afirmó que su Gobierno está preparado "para lo peor" y que la actual situación podría "terminar de cualquier manera".



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se refirió el pasado viernes a la posibilidad de entablar conversaciones entre los dos países durante una rueda de prensa celebrada en Argentina, donde se encontraba de visita para participar en la reunión ministerial de antiterrorismo en el continente americano.



"Al final, será el presidente Trump el que decida cómo proceder. Pero el ha dejado claro que estamos preparados para negociar, pero sin condiciones previas. Los iraníes siguen diciendo que, bueno, hablarán pero solo si EE.UU. hace algo... Necesitamos que se sienten a la mesa, es la manera correcta de solucionar estos retos", apuntó Pompeo.