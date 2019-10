Trump dice que kurdos pueden estar liberando yihadistas presos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió este lunes que los kurdos podrían estar liberando yihadistas presos en medio de la ofensiva del Ejército turco en el noreste Siria para involucrar a su país, e insistió en que se vienen "importantes sanciones" contra Ankara.



"Los kurdos pueden estar liberando algunos para involucrarnos", escribió Trump en su cuenta de Twitter, quien indicó que pueden ser "fácilmente recapturados por Turquía o las naciones europeas de donde vinieron muchos", aunque advirtió que para ello "deberían moverse rápidamente".



"¡Se vienen importantes sanciones a Turquía! ¿La gente realmente piensa que deberíamos ir a la guerra con Turquía, miembro de la OTAN? ¡Las guerras interminables terminarán!", agregó.



Trump puntualizó que Estados Unidos no entrará "en otra guerra entre personas que han estado luchando entre sí durante más de 200 años".



Y al referirse a los yihadistas presos, aseguró que Europa tuvo la oportunidad de tenerlos, pero "no quiso el costo" y dejó que Estados Unidos lo pagara.



Justo este lunes, Francia anunció que ha tomado medidas para reforzar la seguridad de su territorio ante el riesgo terrorista que puede suponer la fuga de yihadistas en manos de fuerzas kurdas en el noreste de Siria tras la ofensiva turca.



El Elíseo señaló en un comunicado, al término de un consejo de defensa y seguridad nacional encabezado por el presidente Emmanuel Macron, que "se tiene plenamente en cuenta el riesgo de evasión, a causa de la ofensiva de Turquía, de los terroristas de Dáesh presos".



El domingo, también a través de Twitter, el gobernante estadounidense indicó que estaba negociando con el senador republicano Lindsey Graham "y muchos miembros del Congreso, incluyendo demócratas, sobre la imposición de poderosas sanciones a Turquía".



"El Tesoro está listo. (...) Hay un gran consenso sobre esto", advirtió Trump.



Poco antes, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, había insinuado que algunas de las acciones de las fuerzas turcas en su incursión en Siria, iniciada cuando Washington ordenó la retirada de sus tropas en esa zona, "parecen ser" crímenes de guerra.



"Parecen ser", respondió Esper al ser preguntado en el programa dominical "Face the Nation" de la cadena CBS sobre si algunas de las conductas de Turquía contra las fuerzas kurdas pueden ser catalogadas de crimen de guerra, incluyendo ejecuciones grupales de cautivos kurdos.



El Ejército turco comenzó la invasión en Siria la semana pasada, después de que Estados Unidos, aliado de los kurdos en la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), anunciara su retirada de la zona ante la inminencia de la operación, lo que ha sido considerado como una "traición" por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que lideran los kurdos.