Trump dice que prefiere no reunirse con Rohaní tras ataques en Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que prefiere no reunirse con su homológo iraní, Hasán Rohaní, después de los ataques del pasado sábado contra varias refinerías de petróleo de Arabia Saudí, de los que Irán es sospechoso.



"Nunca descarté nada, pero prefiero no reunirme con él", dijo Trump a los periodistas en el avión presidencial Air Force 1 durante un viaje a California, en respuesta a una pregunta sobre si un encuentro con Rohaní era todavía posible la próxima semana.



Desde la Casa Blanca se había sugerido que podría darse una reunión entre Trump y Rohaní a finales de este mes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.



Sin embargo, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, descartó este martes negociaciones "a ningún nivel" con EE.UU.: "Negociar significa la imposición de las demandas de EE.UU. a la República Islámica y es una manifestación de la victoria de la campaña de 'máxima presión' de EE.UU." contra Irán, consideró el líder supremo en un discurso.



La tensión entre ambos países ha aumentado desde el ataque con drones del sábado contra dos refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, causando una reducción de cerca del 50 % de su producción.



La acción fue reivindicada por los rebeldes hutíes del Yemen, apoyados por Teherán, pero la coalición de Estados en su contra liderada por Riad lo rechazó y, en su primera valoración este lunes, dijo que las armas utilizadas eran iraníes.



Aun así, Riad no ha acusado directamente a Irán de lanzar el ataque y se ha mostrado prudente a la espera de los resultados de la investigación; mientras que Pompeo sí que responsabilizó el sábado a la República Islámica y aseguró que no había "pruebas" de que la agresión proviniera del Yemen.



Hasta ahora, Trump ha evitado señalar definitivamente a Irán y se ha limitado a indicar que "parece que sí" fue el país persa el que estuvo detrás del ataque. Además, este lunes aseguró que Washington no quiere una guerra con Teherán, aunque está "preparado" si eso fuera necesario.



Arabia Saudí señaló este martes que sus suministros petroleros han vuelto a los niveles previos al ataque, y Trump descartó que EE.UU. tenga que verse obligado a recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).



"No creo que sea necesario, pero estoy dispuesto a hacerlo. Somos el campeón indiscutible de la energía", indicó.