Trump, dispuesto a declarar para defenderse del impeachment

Donald Trump abrió ayer la puerta a declarar por escrito ante el Congreso de EU que investiga un posible juicio político contra él, lo que supone un giro radical en su estrategia sobre el caso de Ucrania.

“A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y lo haré para que el Congreso vuelva a centrarse. ¡Me lo estoy planteando seriamente!”, dijo sobre una hipotética declaración acerca de la llamada telefónica a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Ésta es la primera vez que Trump habla sobre la posibilidad de testificar y no quedar en evidencia, como ocurrió con el jefe interino de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, cuyo abogado esperó hasta el último minuto antes de que empezara la audiencia a la que debía asistir para informar a los congresistas de que desobedecería la citación judicial y no asistiría, tras acogerse al principio de “inmunidad absoluta” de los asesores del presidente.