Trump ha tocado fondo

"No puedo creer que tenga que decir esto: No beban desinfectante”. Esto es lo único que escribió en Twitter Joe Biden, futuro rival del presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, después de que el mandatario dijera en rueda de prensa que los científicos deberían investigar si es viable inyectar algún tipo de detergente en el cuerpo humano para combatir el coronavirus.

Ponerme al frente del teclado y la pantalla de la computadora de mi casa para escribir la noticia explicando que el presidente de la nación más poderosa del mundo dijo…. eso, y la reacción de la comunidad médica estadunidense, que oscila entre el estupor y el horror, es una de las experiencias profesionales más desconcertantes que he vivido.

No tiene mucho caso dedicar más espacio a explicar cuán estúpido y peligroso es lo que dijo Trump en la rueda de prensa. Lo resumió muy bien el doctor Vincent Gupta en declaraciones a la cadena NBC: “Ingerir desinfectante es un método que comúnmente la gente usa para suicidarse”. Pues eso, que además de matar al coronavirus en el exterior, los desinfectantes también puede matar células humanas dentro del cuerpo. Por si alguien dudaba.

Probablemente, se empezó a escribir en periódicos y a hablar en radios y televisoras de que Donald Trump es una persona que no goza precisamente de un intelecto privilegiado ni de una salud mental óptima meses antes de que tomara posesión como mandatario estadunidense, así que no es nada nuevo.

Sin embargo, quizás estas declaraciones son un buen punto de partida para recalcar que el presidente está absolutamente incapacitado para el cargo y si, en un acto de harakiri social, suficiente gente le vota en noviembre como para concederle la reelección, haría falta considerar aplicar la Enmienda 25 de la Constitución de EU, que, entre otras cosas, permite al gobierno declarar que el presidente está incapacitado, y echarlo.

En cualquier caso, más allá de cábalas sobre un escenario que no se producirá más allá de los sueños de muchos, lo que sucedió el jueves representará, con toda probabilidad, el punto más bajo de la presidencia de Trump. Porque, al final, la trama rusa, o la trama ucraniana, su racismo, su clasismo, y un largo etcétera, han sido, desgraciadamente, justificados desde algunas tribunas periodísticas (cuesta encontrar algo que FOX News no haya excusado o defendido).

Sin embargo, dar una sugerencia que, de forma directa, puede llevar a la muerte a sus ciudadanos, es algo que no tiene ni defensa ni explicación. Y por muchas agresiones al sentido común que continúe profiriendo Trump desde la Casa Blanca, me cuesta imaginar algo más estúpido saliendo de su boca. Por supuesto, no descarto equivocarme.

Y puede parecer repetitivo al hacer explícitos estos comentarios sobre Trump en nuestros días, pero considero necesario insistir en que su presidencia no es normal, ante el riesgo de que esta distopía presidencial cale como nueva normalidad.

