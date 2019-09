Trump intentó ocultar su llamada comprometedora con líder ucraniano

“Funcionarios del Gobierno me aseguran que el presidente usó su poder para solicitar la injerencia de un país extranjero en las elecciones de 2020”, señala el informe del denunciante anónimo, un “topo” de la CIA en la Casa Blanca

La trama ucraniana acorrala cada vez más al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a medida que salen a la luz nuevos detalles de un escándalo que amenaza su propia supervivencia política.

Después de varios días insistiendo en que su llamada al presidente de Ucrania, Volodómir Zelenski, no oculta nada y que todo se debe a una “caza de brujas”, ayer se conoció que el mandatario republicano hizo todo lo posible por ocultar esa conversación telefónica, según puso por escrito el denunciante anónimo.

Sobre la identidad del delator que ha puesto al presidente Trump al borde de un proceso de destitución, The New York Times publicó ayer que, tras consultarlo con tres fuentes cercanas al caso, se trata de un agente de la CIA que trabajó de “topo” en la Casa Blanca en julio pasado, cuando se produjo la llamada de Trump a Zelenski.

“En el desempeño de mis funciones, he recibido información de más de media docena de oficiales del Gobierno que aseguran que el Presidente de EU usó el poder que le confiere el cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en las elecciones de 2020”, escribió el delator en un informe de nueve páginas.

El papel “central” de Giuliani. El agente de la CIA confiere al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, un “papel central” en la trama, mientras que señala que el fiscal general de EU, William Barr (quien en su día fue acusado por los demócratas de actuar como si fuera “el abogado de Trump” en la trama rusa) “parece estar implicado también”.

Sobre Giuliani, el agente de la CIA asegura en el informe que viajó el 2 de agosto a Madrid, donde sostuvo una reunión con un asesor del presidente Zelenski, Adriy Yermak. Esta revelación confirmaría que el nuevo mandatario ucraniano, no quiso o no pudo resistir la presión de Trump y aceptó participar en la presunta conspiración del mandatario republicano para torpedear la candidatura de Biden.

Borrar la evidencia. El informe del denunciante detalla, por otro lado, cómo la Casa Blanca trató de “bloquear” los registros de la conversación telefónica del pasado 25 de julio, en la que Trump pidió varias veces al presidente ucraniano que investigara al hijo de Joe Biden, con la clara intención de evitar que el exvicepresidente demócrata, favorito en las encuestas, impida su reelección en las elecciones del año que viene.

En concreto, la Casa Blanca eliminó primero el contenido de esa llamada de las computadoras donde se guardan las conversaciones del presidente de EU con otros líderes; y, luego, lo archivó en unos sistemas informáticos reservados a información clasificada. Y ahí seguiría estando la transcripción de la llamada, si el agente de la CIA no hubiera decidido denunciar lo ocurrido al diario The Wall Street Journal, tras acusar al Departamento de Estado de no haberle hecho caso, cuando alertó de la “ilegalidad” que estaba cometiendo el presidente.