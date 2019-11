Trump llama criminales a dreamers

Muchos de los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores "no son angelitos" y "algunos son criminales muy curtidos", afirmó este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando el Tribunal Supremo se dispone a revisar el programa que los protege.



El presidente puso el mensaje en su cuenta de Twitter pocas horas antes de que comenzase en el Supremo la vista para escuchar los argumentos a favor y en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), establecido por su antecesor, Barack Obama, para proteger a los jóvenes indocumentados de la deportación..



"Muchas de las personas en DACA ya no so tan jóvenes y están lejos de ser 'angelitos'", afirmó Trump, que no obstante, prometió un acuerdo con los demócratas del Congreso para que se queden en caso de que el máximo tribunal suspenda el programa.



El Tribunal Supremo decidirá en los próximos meses si avala la decisión de Trump de acabar con este plan, decretado en junio de 2012 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), o si extiende su vigencia a favor de miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres siendo niños y que no cuentan con un visado.



Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) indican que hasta marzo de 2017 unos 787.580 jóvenes indocumentados habían sido aceptados en este programa. Esa cifra se ubicó del 10 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019 en 425.760 beneficiarios.



Según Trump, "el presidente Obama dijo no tener derecho legal a firmar el decreto (que aprobó DACA), pero igual lo hizo".



"Si el Tribunal Supremo remedia esto anulándolo, habrá un trato con los demócratas para que (los amparados por DACA) se queden" en el país, añadió el presidente en su mensaje.



Desde que anunció su candidatura presidencial en 2015, Trump se ha referido muchas veces a los inmigrantes como criminales, violadores, traficantes de drogas y miembros de pandillas.



Una de sus promesas principales en la campaña electoral de 2016 fue la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México para impedir la entrada de indocumentados, y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, que se calcula que ascienden a unas 12 millones de personas.



Trump utilizó la misma frase de que "no son angelitos" para referirse a los kurdos en Siria que, luego de combatir junto con Estados Unidos contra el Estado Islámico, quedaron expuestos a una invasión turca cuando Washington retiró sus tropas de la región.



Para acceder al programa DACA los inmigrantes deben cumplir con ciertos requisitos, incluido el haber llegado a EE.UU. antes de los 16 años de edad, haber vivido en el país desde al menos 2007, y haber obtenido un diploma de la escuela secundaria o haber servido en las fuerzas armadas.