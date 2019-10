Trump niega que quisiera disparar a migrantes y foso con caimanes en la frontera

El presidente de EU, Donald Trump, negó este miércoles haber sugerido disparar en las piernas a los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera con México, como publicó este martes el diario The New York Times, y culpó de la polémica a los “medios de comunicación corruptos”.

“Es una mentira total. Los medios de comunicación en este país son corruptos, los medios corruptos son de verdad el enemigo del pueblo”, afirmó furioso Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y en presencia de su homólogo finlandés, ­Sauli ­Niinistö, con cara de no dar crédito.

“Duro, pero no tanto”. Trump explicó que, después de que el diario neoyorquino publicara su artículo, un grupo de legisladores le preguntó si de verdad quería disparar a migrantes y cavar un foso en la frontera para llenarlo de agua, caimanes y serpientes con el objetivo de detener a los migrantes.

“¡Ésa es una pregunta estúpida!”, contestó el mandatario a los legisladores. “Puede que sea duro en seguridad fronteriza, pero no tan duro. La prensa se ha vuelto loca”.

El artículo del New York Times es un extracto adelantado del libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration (Las guerras de la frontera: Dentro del asalto de Trump a la migración) que publicarán la próxima semana dos periodistas de ese diario.

Según esos dos periodistas, que citan a una decena de funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, Trump, frustrado por el aumento del flujo migratorio en la frontera con México, llegó a pedir un presupuesto a sus asesores para su foso de miles de kilómetros con caimanes y serpientes.