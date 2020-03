Trump, ¿No que Biden estaba dormido?

Había de dos sopas: o el supermartes consagraba ayer a Bernie Sanders como candidato presidencial demócrata o sacaba del letargo a Sleepy Joe, como gusta llamar Donald Trump a Joe ­Biden, y metía de nuevo al exvicepresidente en la carrera.

Pues bien, ganó lo segundo. Tras la cadena de victorias de Sanders y su excelente resultado en Texas, la guerra por la candidatura presidencial demócrata no ha concluido y quedan muchas batallas que librar, pero ya con dos únicos rivales, cada uno defendiendo una de las dos almas del Partido Demócrata: Biden la moderada y Sanders la radical.

Tras la maratón electoral de ayer en 14 estados (California sigue contando, aunque la victoria de Sanders es un hecho), a los otros rivales no les queda de otra que asumir la derrota y elegir su gallo. Si la izquierdista ­Elizabeth Warren quiere realmente un presidente “revolucionario”, tendrá que apostar por Sanders, mientras que al millonario Bloomberg haría un gran favor a Biden si dejara de quemar dólares a lo pendejo y lo invirtiera en la campaña del ganador moral del supermartes.

Lo de moral viene a cuento porque hace apenas cinco días muchos compañeros de partido consideraban a Biden un cadáver político, tras ser vapuleado en Iowa, New Hampshire y Nevada.

El propio Biden admitió tras su humillante derrota en Iowa que había recibido un “puñetazo en el estómago”, y ese fue el titular que recogieron todos los medios (incluido Crónica). Pero dijo algo más: “Esta no es la primera vez en mi vida que soy derribado y me he levantado”, señalando a modo de ­premonición.

No pasaron ni cinco minutos de las palabras de Biden para que Trump se mofase del Sleepy Joe. Todavía hace tres días, el mandatario republicano volvió a llamarle el “Dormido Joe”, pese a su ruidoso “despertar” en Carolina del Sur. ¿Seguirá con ganas de burlarse o estará ya planeando pedir de nuevo ayuda a los rusos para que le resuelva las elecciones, tras fallarle lo de Ucrania?

Pero queda mucho para noviembre y primero hay que interpretar algunas señales importantes que dejó el supermartes. La primera, que el voto negro cuenta y sigue siendo fiel al legado de Obama y a su heredero natural: Biden. La segunda, que el entusiasmo juvenil por el viejo senador Sanders no es suficiente para ganar estados; tercera, que fue muy exitosa la estrategia de Biden de lograr rápidamente el apoyo de sus antiguos adversarios moderados: Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, y por último, pero no menos importante, que Sanders, en un exceso de soberbia o autocomplacencia, cometió hace unos días el terrible error de tratar de justificar un logro de la dictadura castrista.

Concluyendo: Sanders perdió gas por pasarse de despierto y Biden lo ganó por aparentar que dormía, cuando en realidad lo que hacía era esperar que el senador “socialista” metiera la pata.

Y Sanders la metió y Biden sacó su as de la manga para dejar claro que no sólo es el candidato del establishment, sino de los blancos (como los que le dieron la victoria en Minnesota), de los hispanos sin ganas de aventuras revolucionarios (y no son sólo los votantes del exilio venezolano o cubano), e incluso de los jóvenes que no necesariamente llevan la boina del Che, como Buttigieg y el texano Beto O’Rourke.

¿Ya ves Trump? Joe no estaba tan dormido.