Trump ofrece poner 250 mil bdpd de los 350 mil bdpd que exigen a México

La cooperación que ofreció a AMLO el mandatario estadunidense, no se aclaró cómo la cobrará. Donald Trump aclaró que aún no sabe si el acuerdo México-EU vaya a ser aprobado por la OPEP.

Sin aprobación de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó mano de sus dotes de negociador duro y comunicó este viernes que su gobierno asumirá el recorte de 250 mil barriles de petróleo que el gobierno de México se negó a aceptar para apoyar la estabilización de precios del crudo, y que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador luego se lo “reembolsará”, sin especificar de qué manera.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por los países productores de petróleo, se solicitaba que la reducción fuera del orden del 23%, de los que México sólo puede con el 5.5%. De este modo, de 1 millón 786 barriles generados en marzo, la producción bajará a 1 millón 686 mil barriles, lo que aplicará a partir de mayo, si es aceptada la propuesta de Estados Unidos ante los miembros de la OPEP.

Trump explicó que sostuvo una conversación telefónica la noche del jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en ésta acordaron que México recortará su producción en 100 mil barriles, y si bien este acuerdo funciona entre ambos países, aún deben esperar para conocer si esta negociación será aceptable para el resto de las naciones de la OPEP+.

“Ellos (México) nos están ayudando en la frontera evitando que personas vengan a nuestro país, y hablando con el presidente (López Obrador), me dijo que tienen un límite, la OPEP+ tiene un límite diferente, un recorte de producción del 23% y que le exige un recorte de producción de 350,000 barriles diarios. No sé si vaya a ser aceptable, ya lo veremos”, ya la propuesta está sobre la mesa, dijo Trump.

Aunque Trump no es vocero de las empresas petroleras estadunidenses, se tomó la atribución de decidir sin haber consultado a las compañías productoras de crudo en EU, lo que también podría afectar a esta propuesta de salvamento a México si la mayoría de las petroleras deciden no respaldar al mandatario.

Por su parte y respecto a la oferta de salvamento de EU, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin tener aún la certeza de que la OPEP ya haya aceptado la propuesta de salvamento de EU a México, dijo en su conferencia matutina que gracias a la ayuda del presidente Trump, la Organización de Países Exportadores de Petróleo aceptó que México recorte su producción en 100 mil barriles diarios y no de 350 mil como exigía la cuota de la OPEP; EU compensará los 250 mil restantes.

“Trump me empezó a leer todos los países que aceptaron y me dijo: ‘solo México no aceptó’. Le expliqué por qué; le hice la propuesta que afortunadamente aceptó, con esta compensación de ellos. No podíamos más; él, muy generoso me expresó que iban a ayudarnos con los 250 mil adicionales que van a aportar”.

López Obrador refirió que su decisión se notificó “tarde”, pero que ya se cumplió con este asunto y espera que la decisión de la OPEP+ y la aportación de México ayude a estabilizar los mercados.

El jueves, la OPEP, Rusia, Arabia Saudita y otros productores de crudo acordaron recortar el suministro en 10 millones de barriles diarios para estabilizar el precio, sin embargo, México decidió no sumarse y la negociación quedó en pausa, pero con la intervención de Trump se logró pactar la aportación de México.

El mandatario mexicano reiteró que a su gobierno le ha costado mucho aumentar la producción, porque durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país e insistió en que fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron administraciones pasadas.

Al cierre de esta edición, Arabia Saudita, productor petrolero y líder de la OPEP, no había aceptado aún el plan alcanzado entre EU y México, por lo que el acuerdo multilateral aún no se firma. Asimismo, el reino de Riad reiteró su postura de que México debe cumplir con el 23% del recorte de producción de crudo que le exige la organización.