Trump pide al ICE realizar “docenas” de redadas como la de Mississippi en los próximos meses

La Casa Blanca ha reclamado al Servicio de Inmigración y Aduanas de EU (ICE) que lleven a cabo docenas de redadas más en lugares de trabajo este mismo año, según reveló un alto funcionario de migración a la CNN este viernes, bajo condición de anonimato.

Esta petición sigue al arresto de 680 migrantes en siete plantas de procesamiento de alimentos este miércoles en el estado de Mississippi, en la que es la mayor redada antimigratoria en al menos una década en EU.

La cadena estadunidense explica que, poco después de la redada del miércoles, oficinas de campo del ICE en todo el país recibieron instrucciones para que identifiquen al menos dos ubicaciones en su región que puedan ser potenciales objetivos de operaciones de este tipo.

El presidente Donald Trump defendió ayer la macrorredada en Mississippi, así como la manera en que el ICE ha lidiado con las decenas de niños que se quedaron solos tras ver cómo se llevaban detenidos a sus padres.

DISUASIÓN. Cuestionado sobre si no había una manera mejor de manejar la situación de los niños, el mandatario aseguró que “tienes que entrar, no puedes dejar que nadie lo sepa, si no, cuando llegues allí ya no habrá nadie”.

Trump prosiguió asegurando que “lo más importante es dejar fuera del país a gente que quiere entrar ilegalmente”. “Quiero que la gente sepa que si llega ilegalmente a Estados Unidos, van a salir. Van a ser expulsados, y esto sirve como una gran medida disuasoria”, sentenció.