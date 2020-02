Trump ¿presidente o rey?

Tal como se esperaba, este miércoles el presidente Donald Trump será absuelto de los cargos que se le adjudicaban en el juicio político que se le seguía por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Declaración de inocencia que sienta precedentes para quien ocupe ese cargo en el futuro y al mandatario le abre la puerta para conductas similares, además de que le aumenta las posibilidades de ­reelección.

Y es que, de acuerdo a expertos y analistas, el Partido Republicano trata a Trump no como presidente, sino como rey.

Durante el juicio, abundó evidencia de que el mandatario presionó a Ucrania para que le ayudara políticamente investigando al hijo de un opositor. Ante la presentación de pruebas, aun senadores de su propio partido concluyeron que el Presidente actuó mal. Pero no tan mal, dijeron, como para quitarlo del puesto.

Es cierto que el solo hecho de haber sido llevado a juicio será una mancha negra en su carrera y una, dicen sus allegados, que a Trump le molesta bastante.

Pero aun así, es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que a pesar de eso intenta tener un segundo mandato y tiene, nos guste o no, muchas posibilidades de triunfo. Los próximos nueve meses antes de las elecciones se mostrará como una víctima a la que sus enemigos trataron de invalidar su victoria de 2016.

El presidente ha salido del juicio político beneficiado. Una encuesta de Gallup publicada este martes indica que su nivel de popularidad es hoy de 49 por ciento, el más alto desde que asumió el poder hace tres años y con tres puntos más que cuando el juicio se inició. Al tomar posesión en 2017, su popularidad era de 45 por ciento y en los primeros 12 meses en la Casa Blanca bajó a 35 por ciento.

La misma encuesta encontró que 52 por ciento de los estadunidenses está de acuerdo en que el Presidente sea absuelto, mientras 46 por ciento quería que fuera declarado culpable y se le removiera del cargo.

De que Trump actuó mal, siempre ­hubo pocas dudas, pero tampoco nunca hubo dudas de que con un Senado dominado por republicanos que lo siguen y se le someten, el Presidente resultaría sin faltas. Como ha dicho Peter Baker en The New York Times, citando al ensayista del Siglo XIX, Ralph Waldo Emerson: “Cuando golpeas a un rey, no queda más remedio que matarlo”. A Trump lo golpearon, pero no terminaron con él.

Historiadores y expertos legales sostienen que la exoneración del mandatario tendrá muchas y fuertes repercusiones en la vida política estadunidense y sobre todo en el balance de poder, del que este país estaba tan orgulloso, entre el Ejecutivo y el Judicial. Así, mientras sus opositores no se ponen de acuerdo en quién será su nominado, Trump regresa triunfante a campaña con un acto masivo el próximo 10 de febrero en New Hampshire, un día antes de que se celebren en ese estado las primeras elecciones primarias.

Este martes, en su informe anual al Congreso, Trump no sólo celebró lo que llamó el regreso de la grandeza estadounidense, sino que se mostró muy optimista, prometiendo reducir impuestos y el precio de las medicinas, completar acuerdos comerciales con China y desde luego, algo que no podía faltar, habló de aún más restricciones a la inmigración.

Pero ¿cuáles son las posibilidades de que Trump resulte reelecto? Ésa es una pregunta difícil de contestar. En política todo puede suceder. Quien está ya en la Casa Blanca tiene muchas ventajas, después de todo, los tres presidentes que lo antecedieron todos lograron quedarse dos mandatos: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama fueron reelectos.

Se dice que es porque quien ya está en la Oficina Oval tiene consolidado el poder y desde que lo asume está en campaña. Otro factor es que el presidente en funciones domina las noticias y esto es mucho más obvio en Trump. Para los expertos todo podría reducirse al buen estado actual de la economía. Así sucedió cuando Clinton derrotó a Bush padre, que era querido y respetado por los electores, a quienes sin embargo más les importaron las finanzas.

La respuesta podría estar en el hecho de que el 75 por ciento de los votantes le atribuye el bienestar económico a Trump. Podría no importarles nada más.

cbcronica@aol.com

Twitter@Conce54