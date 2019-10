Trump prohíbe a embajador testificar en el Congreso sobre el caso de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su embajador ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, que no testifique este martes ante los comités del Congreso que investigan el caso de las presiones políticas a Ucrania para someter al mandatario a un eventual juicio político.



"Me hubiese encantado enviar al embajador Sondland, que es realmente un buen hombre y un gran estadounidense, para que testificara", indicó el presidente en su cuenta Twitter.



"Pero, desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos, y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública", añadió Trump.



Por su parte, Robert Luskin, el abogado del diplomático, señaló en una declaración que "el embajador Sondland está profundamente decepcionado porque no podrá dar su testimonio hoy".



"Sondland cree firmemente que actuó, en todo momento, en el mejor interés de Estados Unidos y está listo para responder plena y verazmente a las preguntas del comité", agregó Luskin, quien indicó que su cliente, como embajador en funciones y empleado del Departamento de Estado, "tiene la obligación de cumplir" las órdenes del presidente.



Luskin aseguró, no obstante, que el diplomático "está listo para testificar con poca antelación (en la convocatoria), siempre que se le permita comparecer".



Al igual que otros funcionarios, Sondland está involucrado en la trama de gestiones de Trump para que el Gobierno de Ucrania investigara supuestos negocios del exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden y de su hijo Hunter.



Joe Biden figura actualmente como favorito para conseguir la nominación presidencial demócrata para enfrentarse a Trump en las elecciones de 2020.



Si bien Ucrania no forma parte de la UE, Trump le indicó a Sondland que se encargara de los vínculos entre su Gobierno y el de Kiev.



Según intercambios de mensajes electrónicos entre Sondland y otros diplomáticos estadounidenses en Ucrania, algunos funcionarios de alta jerarquía del Departamento de Estado expresaron su preocupación porque Trump pudiera haber retenido 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para presionar al Gobierno de ese país para que investigaran a Biden.



La Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, ha iniciado una investigación que podría conducir al juicio político de Trump y que debería ser aprobada también por el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría.



Los legisladores demócratas han advertido de que la renuencia del Poder Ejecutivo a colaborar con esas investigaciones se considerará un elemento adicional de obstrucción que sumaría cargos en una eventual acusación.