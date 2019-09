Trump promete 800 kilómetros nuevos de muro a finales de 2020

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que, para finales de 2020, su administración habrá construido poco más de 800 kilómetros nuevos del muro fronterizo entre su país y México.

“Tendremos para finales del próximo año cerca de 500 millas (unos 805 kilómetros) de muro. Estamos tomando dinero de todas partes porque como saben los demócratas no quieren el muro, han peleado contra todos los pasos que hemos intentado dar”, señaló Trump en un video publicado en sus redes sociales.

“Pero el Ejército ha dado un paso al frente y han hecho un trabajo fantástico. Los medios no les dirán esto, pero estamos construyendo el muro y lo estamos haciendo de manera acelerada. Está creciendo rápido y los estamos poniendo en donde más lo quiere la patrulla fronteriza”, agregó el mandatario estadunidense.

Dinero del Pentágono. La semana pasada, el Pentágono anunció que destinará USD 3,600 millones a la construcción de un tramo de 280 kilómetros del muro en la frontera entre México y Estados Unidos a pedido del presidente Trump.

Para desbloquear estos fondos el Departamento de Defensa decidió “aplazar” 127 proyectos de construcción y de modernización de recintos militares en Estados Unidos y en el extranjero, previstos en el presupuesto del Pentágono para 2019, informó a la prensa el portavoz del organismo, Jonathan Hoffman. En el video publicado este domingo, Trump aseguró que “todas las renovaciones y el muro nuevo que se está construyendo se hará de 30 pies de altura”, es decir, de poco más de nueve metros de alto.

“Esto ya está teniendo un impacto tremendo. Hace mucho más fácil el trabajo de la Policía fronteriza. Hemos capturado a miles de integrantes de pandillas, los sacamos, no los queremos en nuestro país, se los hemos dicho contundentemente”, agregó el mandatario.