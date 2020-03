Trump promueve en el Congreso un plan de estímulo fiscal por el coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, acude este martes al Congreso para reunirse con senadores republicanos y coordinar con ellos un plan de estímulo económico, que podría incluir recortes de impuestos y asistencia a aerolíneas y hoteles, ante el temor a una recesión provocada por la expansión global del coronavirus.



Asimismo, según los medios, estudia ofrecer una licencia remunerada para los trabajadores que se contagien de coronavirus, algo especialmente importante dado que las leyes laborales de EE.UU. no garantizan la baja por enfermedad.



Por la mañana, Trump participó junto con el vicepresidente, Mike Pence, en un encuentro en la Casa Blanca con directivos de las grandes aseguradoras del país.



La asistencia del mandatario a la reunión de esta tarde en el Capitolio, que no estaba prevista en su agenda diaria, se produce después de que los medios estadounidenses revelasen discrepancias en el seno de la Administración y en el liderazgo republicano en el Senado por medidas que podrían contribuir al incremento del déficit y la deuda.



En el encuentro también participarán el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el asesor económico presidencial, Larry Kudlow.



Las medidas de estímulo económico deberían contar con el respaldo del Senado, controlado por los republicanos, y de la Cámara de Representantes, liderada por la oposición demócrata.



"Nos hemos estado haciendo cargo y vamos a hacernos cargo del pueblo estadounidense y de la economía estadounidense", dijo el mandatario este lunes, sin ofrecer más detalles, después de que la Bolsa de Wall Street viviera un "lunes negro", con pérdidas no vistas desde la crisis financiera de 2008.



En el arranque, el descenso del 7 % del S&P 500 activó un mecanismo de protección ante la volatilidad que obligó a paralizar el parqué durante un cuarto de hora, y al cierre las pérdidas superaron ese porcentaje (7,6 %) mientras que el Dow recortó un 7,8 %.



Wall Street abrió hoy la sesión con fuertes ganancias y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía a medio día un 1,38 %, en una jornada marcada por la volatilidad, y el miedo a una posible recesión ante la paralización económica por la expansión global de virus.



Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este lunes de que la amenaza de una pandemia de coronavirus "se ha vuelto muy real", Pence, quien coordina el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el esa enfermedad, insistió en que el riesgo en Estados Unidos "sigue siendo bajo".



Los casos de coronavirus en Estados Unidos, según los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alcanzan los 647, con al menos 25 muertes.