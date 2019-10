Trump se ensaña con Romney para lanzar advertencia a republicanos ante el impeachment

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este sábado un claro mensaje a sus correligionarios del Partido Republicano para que ni por un instante piensen en traicionarlo durante la eventual votación del impeachment en el Senado.

Para enviar este mensaje, Trump usó como cabeza de turco a Mitt Romney, actual senador por el estado de Utah que, el viernes por la noche, en un comunicado, calificó de “equivocada” y “espantosa” la polémica llamada telefónica del 25 de julio.

Llamada en la que Trump pidió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara por corrupción en Ucrania a la familia del exvicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata para las elecciones de 2020.

Además, Romney, quien en las elecciones de 2012, perdió frente al expresidente Barack Obama (2009-2017) y se mostró muy crítico con Trump, al que llegó a tachar de “fraude”, durante la campaña de 2016.

Ante esos reproches, la respuesta Trump no se hizo esperar: este sábado en Twitter insultó y se burló de Romney, una de las pocas voces del Partido Republicano que se ha atrevido a desafiar al presidente.

A continuación, se rio de Romney por haber perdido las elecciones de 2012 frente a Obama y consideró que hubiera podido ganar si hubiera puesto en esa campaña el mismo trabajo que ahora está invirtiendo en criticarle.

“Si Mitt hubiera trabajado así de duro con Obama, habría podido ganar. Tristemente, ¡se atragantó!”, se mofó. “Es un imbécil pomposo que ha estado luchando en mi contra desde el principio, excepto cuando me suplicó para que respaldara su candidatura para el Senado (y yo se lo di) y cuando me suplicó para ser secretario de Estado (no se lo di)”, arremetió Trump.