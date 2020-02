Trump sobre juicio político: "fue un terrible calvario"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que el juicio político al que fue sometido en el Senado, del que fue absuelto este miércoles, ha sido un "terrible calvario" puesto en marcha por "gente muy corrupta" y que ha hecho "mucho daño" al país.



"Como todo el mundo sabe, mi familia, nuestro gran país y su presidente han tenido que pasar por un terrible calvario impulsado por gente muy deshonesta y corrupta que ha hecho todo lo posible para destruirnos y con ello han hecho mucho daño a nuestra nación", afirmó Trump en su intervención en el Desayuno Nacional de Oración, en Washington.



"Saben que lo que están haciendo está mal, pero se ponen a sí mismos por delante de nuestro gran país", agregó.



En su primera intervención pública tras su absolución este miércoles en la votación final del juicio político en su contra por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump mostró sonriente una copia del diario The Washington Post, cuyo titular en primera plana decía: "Trump absuelto".



Aplaudió, por su parte, a los senadores republicanos que votaron de manera casi unánime para su exoneración.



"Semanas atrás, y de nuevo ayer, valientes políticos y líderes republicanos tuvieron la sabiduría, la fuerza y la robustez para hacer lo que todo el mundo sabía que era lo correcto", remarcó.



El mandatario tiene previsto ofrecer una declaración oficial desde la Casa Blanca sobre el "impeachment", como se conoce en inglés el proceso de destitución de un presidente, el tercero en la historia del país, a las 12.00 hora local (17.00 GMT).



Tras más de cuatro meses de un proceso iniciado en septiembre pasado, cuando se abrió la investigación para un juicio político, el guión se cumplió según lo esperado y los senadores, que hicieron de "jurado" del "impeachment", exoneraron a Trump.



Primero votaron sobre la acusación de abuso de poder, donde un total de 52 legisladores declararon "no culpable" al presidente, frente a otros 48 que lo consideraron "culpable".



Tan solo un republicano votó "culpable" en el caso de esta acusación: Mitt Romney, que representa al estado de Utah, y se convirtió en el primer senador en la historia del país en apoyar la destitución de un presidente de su mismo partido en un juicio político.



Sobre la segunda de las acusaciones, la de obstrucción al Congreso, un total de 53 legisladores -todos republicanos- resolvieron que Trump era "no culpable", frente a 47 -todos demócratas- que lo vieron "culpable".