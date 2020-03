Trump sugiere cuarentena en Nueva York; “sería declaración de guerra”, replica gobernador

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este sábado que considera la opción de imponer una cuarentena de dos semanas en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en el país, en la vecina Nueva Jersey y también en partes de Connecticut.

Sin embargo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, contestó que rechaza la opción de imponer una cuarentena en su estado, que consideró que sería una “declaración de guerra a los estados”.

“Sería un caos y un tumulto”, aseguró el demócrata Cuomo en una entrevista con la cadena CNN, en la que puso en duda la legalidad de la cuarentena. “Como gobernador, yo no voy a cerrar mis fronteras”, afirmó. “Va totalmente en contra de todo lo que ha estado diciendo. No creo que sea posible. No creo que sea legal”, cuestionó incluso el político neoyorquino.

Antes de hablar con la CNN, Cuomo había afirmado: “Ni siquiera sé lo que eso significa. No sé cómo se podría aplicar legalmente. Desde un punto de vista médico, no sé qué lograríamos”.

NO HAY DIFERENCIA. El gobernador de Nueva York aseguró que términos como “cuarentena” o “confinamiento” disparan el pánico entre la población, y, de hecho, añadió que, en realidad, no se diferencia en realidad de las duras restricciones y acciones ya tomadas en Nueva York.

MARCHA ATRÁS. Finalmente, tras las quejas de Cuomo, el presidente Trump aseguró a través de Twitter, ya en la tarde, que la cuarentena “no será necesaria”, pero sí explicó que ha pedido a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que emitan una “severa” advertencia sobre viajar a Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut ante el riesgo de contraer COVID-19.

CASOS DISPARADOS. Entre tanto, Estados Unidos suma ya 122 mil 666 casos confirmados de coronavirus y 2 mil 147 fallecidos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Este balance representa que la cifra de muertos se ha doblado en apenas dos días.

Más crítica es la situación en el estado de Nueva York, donde hay 53 mil 393 casos, además de 883 fallecidos, según el medidor de Worldometers. Estas cifras representan un aumento de 7 mil 131 casos y 277 muertos en sólo 24 horas, según la misma fuente.

CALIFORNIA. Entre tanto, el número de pacientes tratados en las unidades de cuidados intensivos de California se duplicó en las últimas 24 horas y los números de contagios de coronavirus siguen en aumento en el estado, alertó ayer el gobernador Gavin Newsom.

Según Newsom, 410 pacientes están en cuidados intensivos frente a los 200 del viernes.